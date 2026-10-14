Předseda občanských demokratů na dotaz odmítl, že by s ním poražený kandidát kampaň jakkoliv konzultoval. „Se mnou rozhodně ty původní billboardy dopředu nikdo neřešil. To by nevisely,“ vyjádřil se.
Výsledky senátních voleb 2026
Plakáty s heslem „Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije“ tak nechá narychlo přelepit. Podle svých slov se na tom s Aschenbrennerem domluvil. „Na nových bude poděkování lidem za podporu ODS ve volbách,“ vysvětlil Kupka.
Dlouholetý plzeňský senátor Aschenbrenner mandát o víkendu potřetí neobhájil. Horní komoru parlamentu tak opouští po 12 letech. V jeho obvodu Plzeň-město, kde letos znovu kandidoval, skončil na třetím místě za Karlem Řehkou (za STAN) a Lucií Kantorovou z hnutí ANO.
Jen několik málo hodin po neúspěšném výsledku se končící senátor vyjádřil, že podpora Řehky se z jeho strany očekávat nedá. „Plzeň by měl zastupovat Plzeňák,“ zdůvodnil v sobotu své rozhodnutí. V podstatě totožné heslo vystupuje na popředí propagační billboardů.
Podporu tak přímo vyjádřil Řehkově vyzyvatelce Lucii Kantorové z hnutí ANO. Předsedu ODS rozhodnutí zaskočilo. „Lumír Aschenbrenner dnes ve videu řekl, že ve druhém kole nikomu nedá doporučení. O to víc mě překvapil billboard, na kterém je vyfocený s paní Kantorovou,“ vyjádřil se Kupka už v úterý na sociální síti X.
Druhé kolo senátních voleb se uskuteční už tento pátek a sobotu, tedy 16. a 17. října. Do druhého kola v obvodu Plzeň-město postoupil z prvního místa Karel Řehka s 32,86 procentem a Lucie Kantorová, která získala 27,26 procenta. Dosluhující senátor Lumír Aschenbrenner se propadl až na třetí místo, od voličů obdržel 20,1 procenta.
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10. října 2026