Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Senátor ODS pózuje s kandidátkou ANO. Kupka zuří, billboardy narychlo přelepí

Autor:
  14:42
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole senátních voleb...

Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole senátních voleb kandidátku hnutí ANO Lucii Kantorovou. | foto: X @SoukupDavid

Na kontroverzních billboardech je Lumír Aschenbrenner z ODS na fotografii...
Lumír Aschenbrenner byl senátorem od roku 2014. Senátorský post nyní neobhájil....
V Česku začaly komunální a senátní volby. Martin Kupka s rodinou odvolil v...
Karel Řehka (vpravo) postoupil do druhého kola senátních voleb v Plzni....
22 fotografií
Neúspěšný kandidát do Senátu za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole voleb kandidátku hnutí ANO Lucii Kantorovou. Na společné fotce se vymezil proti vítězi prvního kola, bývalému náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi. Předseda ODS Martin Kupka o jeho záměru nevěděl. „Billboardy se rychle přelepí,“ řekl pro iDNES.cz.

Předseda občanských demokratů na dotaz odmítl, že by s ním poražený kandidát kampaň jakkoliv konzultoval. „Se mnou rozhodně ty původní billboardy dopředu nikdo neřešil. To by nevisely,“ vyjádřil se.

Výsledky senátních voleb 2026

Plakáty s heslem „Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije“ tak nechá narychlo přelepit. Podle svých slov se na tom s Aschenbrennerem domluvil. „Na nových bude poděkování lidem za podporu ODS ve volbách,“ vysvětlil Kupka.

Dlouholetý plzeňský senátor Aschenbrenner mandát o víkendu potřetí neobhájil. Horní komoru parlamentu tak opouští po 12 letech. V jeho obvodu Plzeň-město, kde letos znovu kandidoval, skončil na třetím místě za Karlem Řehkou (za STAN) a Lucií Kantorovou z hnutí ANO.

Jen několik málo hodin po neúspěšném výsledku se končící senátor vyjádřil, že podpora Řehky se z jeho strany očekávat nedá. „Plzeň by měl zastupovat Plzeňák,“ zdůvodnil v sobotu své rozhodnutí. V podstatě totožné heslo vystupuje na popředí propagační billboardů.

Podporu tak přímo vyjádřil Řehkově vyzyvatelce Lucii Kantorové z hnutí ANO. Předsedu ODS rozhodnutí zaskočilo. „Lumír Aschenbrenner dnes ve videu řekl, že ve druhém kole nikomu nedá doporučení. O to víc mě překvapil billboard, na kterém je vyfocený s paní Kantorovou,“ vyjádřil se Kupka už v úterý na sociální síti X.

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční už tento pátek a sobotu, tedy 16. a 17. října. Do druhého kola v obvodu Plzeň-město postoupil z prvního místa Karel Řehka s 32,86 procentem a Lucie Kantorová, která získala 27,26 procenta. Dosluhující senátor Lumír Aschenbrenner se propadl až na třetí místo, od voličů obdržel 20,1 procenta.

10. října 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

SpaceX omezil Ukrajině Starlink. Zelenskyj připustil hrozby USA

ilustrační snímek

Senátor ODS pózuje s kandidátkou ANO. Kupka zuří, billboardy narychlo přelepí

Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole senátních voleb...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Glosa

Eyra, nebo eira? Jestli vás nemate otka, zblo ani ovan, jste už blízko řešení

Luštění křížovek má v Česku hlubokou tradici.

Koalice přehlasovala Pavla. Spor o jeho pravomoci i úředníky posoudí Ústavní soud

Ministr zahraničí Petr Macinka a ministryně financí Alena Schillerová na...

Extrémní El Niňo změnilo vodopády Iguazú v běsnící monstrum, vyhlídky uzavřeli

Slavné vodopády Iguazú na hranici Brazílie a Argentiny v posledních dnech...

Ukrajinci zasáhli datové centrum Sberbank s nejvýkonnějším ruským superpočítačem

ilustrační snímek

Pozemní antény Starlinku u Sofie byly terčem žhářů, řekl bulharský premiér

Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...

Nelegální migrace do EU klesá. Bojujme ještě tvrději, píše von der Leyenová lídrům

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Komentář

Pražané rozdali karty: Přijímačkové peklo bude pokračovat. Pojďme volit raději na jaře!

ilustrační snímek

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Senátoři se obrátili na soud kvůli regulaci cen paliv. Nezodpovědné, reaguje ministerstvo

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Alena Schillerová. (21 září 2026)

Večeře a drobné dárky. Obžaloba popisuje, co v Česku dělal Číňan viněný ze špionáže

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.