Kampaň jako krátká a silná bouřka. Na podzim Česko čekají krajské a senátní volby, strany s propagací váhají

Praha Strany řeší před říjnovými krajskými volbami klasické dilema: jedni se bojí zatěžovat veřejnost politikou o prázdninách, druzí mají strach, že když se až do podzimu nepřipomenou, volič na ně zapomene a v září už se to nedožene. Na brzký rozjezd vsadila například ODS, o vyčkávací strategii se opírá hnutí ANO.

„Nejsou to voličsky tak atraktivní volby jako ty sněmovní nebo prezidentské, ale pro strany mají svoji cenu. Etablovat se v regionech znamená přísun peněz, vytváří jedno z pater politické reprezentace a indikuje, co se může stát, až dojde na boj o dolní parlamentní komoru. Krajské volby mají tu moc ukázat, jak si strany u voličů stojí,“ míní sociolog Jan Herzmann.



Letošní dilema, kdy začít, zvýraznilo specifické koronavirové aranžmá: Češi v každodenním přenosu sledovali vládní tiskovky, které získaly nádech nekonečné telenovely. Politiky bylo hodně a prakticky se jí nedalo vyhnout, pokud člověk nežil na samotě v lesích, kde ho virové reprodukční číslo nebo povinné roušky nemusely zajímat. Váhání se spuštěním agitace způsobuje ještě jeden faktor – míra, s níž se covid v kampaních rozvine, záleží podle Herzmanna na tom, jestli a s jakou silou se epidemie na podzim vrátí. Kdo by covid při propuknutí druhé vlny ignoroval, marnil by šance; kdo by ho zdůrazňoval při jednotkách případů, míjel by se účinkem. Může to vést k tomu, že partaje svoje nápady ještě předělají. „Teď je pro ně těžké predikovat, co bude v září,“ dodal Herzmann.

Vypukne to v září

Kampaně tak nabíhají velmi zvolna, předvolební boj bude podle politologa Jana Kubáčka sílit spíš až koncem prázdnin. „Letos bude průběh kampaní sice krátký, ale pravděpodobně o to intenzivnější,“ uvedl pro LN. Hnutí ANO patří k těm, kdo se rozhodl vyčkávat a strategii neodhalovat. „Vypukne to v září,“ napsal LN premiér a lídr hnutí Andrej Babiš s tím, že nic bližšího nesdělí.

Kubáček nicméně počítá s tím, že ANO jako tradičně vsadí na Babišovu tvář. „Ve své době to v komunálních volbách byly telefony na Babiše, nyní bude takové mini referendum o Babišovi; jeho vládě a jeho stylu premiérství,“ popsal možnou strategii. Ostatně, tak to hnutí dělá vždycky, proto mu taky nejdou senátní volby, kde předseda hnutí nemůže zaštítit kolektiv na kandidátce.

Do září se rozhodli počkat s ostrým rozjezdem také lidovci, i s odkazem na fakt, že koronavirové vlny mohou její obsah upravit. „V současné době nikdo nemůže vědět, jak se situace bude vyvíjet. Koronavirus má přirozeně vliv na témata ve volbách, očekává se pokles ekonomiky a růst nezaměstnanosti,“ řekl LN Martin Machů, volební manažer KDU-ČSL.

Obě nejsilnější opoziční strany už s agitací začaly nebo aspoň představily základní směr, stejně jako třeba lidovci nebo TOP 09. Piráti se do volebního klání pouští s heslem Šance změnit budoucnost, koronavirus tematicky zatím přehlížejí. Jisté je, že zapojí svůj osvědčený autobus, s nímž voliče už obráželi. „Během léta vyrazí po jednotlivých krajích, bude součástí naší kontaktní kampaně a po celé zemi jím budou cestovat i čelní představitelé strany,“ sdělil LN šéf Pirátů Ivan Bartoš.

ODS v rámci kampaně představila „záchranný kruh pro ekonomiku“. Při výkopu si jeho gumovou, plovací verzi přinesl předseda Petr Fiala s sebou, programovou verzí se myslí soubor návrhů, v jejichž důsledku má daňovým poplatníkům zůstat úhrnem zhruba 130 miliard, jimiž dnes přispívají státní kase.

V senátních volbách, k nimž už se vyrojily billboardy, ale konzervativní pravicová partaj vsadila na slogan bezmála socialistický – na dáreček. „1200 korun pro každého díky senátorům ODS,“ píše se například vedle tváře Jakuba Unucky, jenž kandiduje v Moravskoslezském kraji.

Kompenzace kompenzací

Částka odkazuje na rozpočtovou Hlavu XXII: na kompenzaci, jíž státní rozpočet saturuje rozpočty obcí za to, že se z něj hradí kompenzace pro živnostníky. ODS a vláda se nejspíš budou přít, čí je to zásluha; je pravdou, že bez sněmovní většiny by dvanácti stovek na hlavu nebylo. A je pravdou, že vláda původně nehodlala kompenzaci kompenzovat. Mluvčí modrých Václav Smolka na dárečkovém sloganu nevidí nic neobyčejného. „Je to rychlá, funkční a přímá podpora obcí a ve svém důsledku právě jejich obyvatel,“ napsal LN.

Z pohledu obhajoby vchází dvě největší opoziční síly do krajských voleb s klidem: mohou v podstatě jen získat, Piráti ani ODS nemají hejtmana. Větší výzva leží před vládními ANO a ČSSD. Připomeňme, co se stalo před čtyřmi lety: ANO vyhrálo v devíti krajích a získalo pět hejtmanů. Stejně jich získali i sociální demokraté, kteří zvítězili ve dvou regionech. To je taky disciplína, která se počítá, schopnost povolebního vyjednávání a vyšší dívčí v oboru strategie. Tři regiony z balíčku, kde mělo ANO většinu, si převzali oranžoví, posledního se ujali komunisté. Po jednom hejtmanovi mají ještě lidovci a Starostové: v krajích, kde vyhráli.

Kontaktní kampaň si nerozumí s covidem

Pro ČSSD jde o klíčové klání. Každý ztracený mandát je pro ně i finanční ztráta a pochroumání reputace před sněmovními volbami v příštím roce. Kdysi třicetiprocentní hegemon se v průzkumech plouží kolem hraničních pěti procent, takže může jít o holé přežití. Když se sociálním demokratům v krajích zadaří, může to na voliče působit jako impulz, že jejich hlas nepropadne, pokud si je vyberou. A obráceně, samozřejmě.

Strana podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky vsadí na silný stát, který se postará. Hlavním tahákem má být dostupné bydlení. „Návrh je připravený, chtěli bychom ho schválit do konce roku,“ řekl šéf ČSSD Jan Hamáček. Změna spočívá v tom, že si obce založí veřejně prospěšnou společnost, do ní vloží volné pozemky, společnost si vezme úvěr a o splátky se postarají obyvatelé/majitelé jednotlivých bytů.

S kampaní oranžoví provazují slogan, s nímž už si lidé mohou něco spojit, protože se užíval za nouzového stavu: Společně to zvládneme. „Koronavirová krize ovlivnila úplně vše v naší zemi, samozřejmě se tedy promítla i do kampaně. A to jak v tématech bezpečnosti, ekonomiky, zaměstnanosti, tak i v organizaci kampaně – kontaktní kampaň bude logicky omezená,“ popsal LN Chvojka.

Podle Kubíčka by byla partaj sama proti sobě, kdyby na „nouzový“ sentiment nevsadila. Tehdy se na chvíli zablyštěla legenda o udatném a přičinlivém ministrovi vnitra v symbolickém červeném svetru. Voličovi je třeba připomínat, jak k vicepremiéru Hamáčkovi tenkrát přilnul.

‚Fenomén Hamáček‘

„V kampani budou sociální demokraté pravděpodobně pracovat i s fenoménem Hamáčka. Ukazuje se totiž, že má mezi lidmi vysokou oblibu. Ale záměrně mluvím o fenoménu Jana Hamáčka, protože ČSSD jako značka je otlučená a nevyvolává u lidí pozitivní emoce,“ dodal Kubáček.

Na billboardech ve správě ČSSD, které zatím vroubí ulice a cesty, se ale hrdina ve svetru nevyskytuje. Místem činu jsou střední Čechy a zobrazeným subjektem Robin Povšík, kandidát na hejtmana a náměstek na ministerstvu práce. Nabádá k nadechnutí k normálu, čímž implicitně na mimořádné koronavirové okolnosti odkazuje.

S omezením osobního kontaktu s voličem, přestože jinak je to v příručkách pravidlo číslo jedna, počítají všichni, stěžejní arénou se mají stát sociální sítě. A to třeba i pro komunisty, kteří se vyznačují nejstarší voličskou základnou, jež si na popovídání z očí do očí potrpí.