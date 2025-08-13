Kupka zahájil horkou kampaň. SPOLU varuje před spojením ANO, SPD a Stačilo!

  15:06
Na kole, na lodi, na parníku i ve vlaku povede koalice SPOLU horkou kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny. Voliče pozve i na pěší výlety či jízdu historickým autobusem. „Doprava, konkurenceschopný průmysl a dostupné školství,“ vyjmenoval ministr dopravy a lídr kandidátky ve Středočeském kraji Martin Kupka volební priority SPOLU. „Chceme projet kraj křížem krážem,“ dodal.
Ministr dopravy a lídr středočeské kandidátky SPOLU, miístopředseda ODS Martin...

Ministr dopravy a lídr středočeské kandidátky SPOLU, miístopředseda ODS Martin Kupka a poslanec ODS, bývalý ministr zemědělství Petr Bendl při zahájení horké části SPOLU ve Středočeském kraji Kupka jede (13. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zahájení kampaně koalice SPOLU ve Středočeském kraji, největším v České...
Zahájení kampaně koalice SPOLU ve Středočeském kraji, největším v České...
Zahájení kampaně koalice SPOLU ve Středočeském kraji, největším v České...
Zahájení kampaně koalice SPOLU ve Středočeském kraji, největším v České...
17 fotografií

„Demokracie a svoboda jsou klíčové hodnoty nejen pro náš kraj,“ uvedl šéf poslanců TOP 09 a trojka kandidátky SPOLU v kraji Jan Jakob.

„Je čas stát na správné straně, na straně demokracie a svobody. Chceme jít opačnou cestou než proruští patolízalové,“ prohlásil.

Za jeho zády bylo na pódiu pražského Jazz Docku varování před rizikem společné vlády ANO, SPD a hnutí Stačilo!.

„Musíme racionalizovat celou řadu zelených politik,“ prohlásil náměstek středočeského hejtmana Jan Skopeček, který je dvojkou středočeské kandidátky SPOLU.

Za voliči vyjeli kandidáti SPOLU na kole

Za voliči vyjeli kandidáti koalice SPOLU ve středu po poledni na kole ze Slaného. „Věřím, že to bude viditelná kampaň,“ prohlásil Kupka.

„Navazuje na tradici, baštu automobilového průmyslu, který se udrží dál. Celá srpnová část kampaně chce s velkou energií vzbudit zájem o to, kam má Česká republika směřovat. Znovu v září všechna místa objedeme, počítáme s ranní kampaní na zastávkách, odpoledne v rušných ulicích. Chceme, aby to byla kampaň, která bude vidět a která osloví,“ řekl Kupka.

Pozoruhodné je, že ve středních Čechách rozjela SPOLU horkou část kampaně dříve než na celostátní úrovni. Premiér a předseda ODS Petr Fiala je na dovolené a SPOLU představí volební program až za týden, 20. srpna, tedy po vládních prázdninách.

Pro všechny strany je právě tento kraj klíčový, je totiž největší a ve Sněmovně ho zastupuje 26 poslanců. Z toho koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jich má nyní deset. „Rád bychom toto číslo minimálně obhájil,“ řekl iDNES.cz Kupka.

Volby v roce 2021 ve Středočeském kraji vyhrála koalice SPOLU se ziskem 28,74 procenta hlasů. Na druhém místě bylo ANO s 24,92 procenty.

Letos ve Středočeském kraji podalo kandidátky 23 politických uskupení, o pět víc než při minulých volbách před čtyřmi lety.

Favorizované ANO povede bývalý ministr školství Robert Plaga, před čtyřmi lety stál v čele kandidátky Karel Havlíček. Lídrem kandidátky SPD je předseda hnutí Tomio Okamura. První na kandidátce STAN bude šéf hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. Jedničkou Pirátů v kraji je poslanec, bývalý předseda a exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Hnutí Stačilo! vede Jana Bobošíková a Motoristy sobě europoslanec Filip Turek.

Vstoupit do diskuse

Izrael neumožní vznik Státu Palestina. Byla by to sebevražda, tvrdí

Zelenskyj přiletěl do Berlína, zúčastní se videohovoru západních lídrů s Trumpem

Test DNA potvrdil, že z výběhu v Srní utekla vlčice. Další členy smečky hledají

Vítkovice proti Třinci nenastoupí, viróza překazila i druhý přípravný duel

Od dětství jsem zvířecí máma, tvrdila Balaštíková, která chtěla nechat zabít psa

Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

Kupka zahájil horkou kampaň. SPOLU varuje před spojením ANO, SPD a Stačilo!

OBRAZEM: Zvířata v pražské zoo dováděla s ledovými kostkami. Našla překvapení

Komentář

Zabíjení psů je nepřijatelné. Jako pokračování vztahu i jako modus operandi politiků

Teleskop

Navzdory D. radiodurans zpívá. Báseň v DNA Conana Bakterie přežije lidstvo

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Naštvaný Babiš škrtnul Balaštíkovou z kandidátky, poslankyně končí i v ANO

Město plné písku a osamělých srdcí. Divák ve filmu cítí, že se účastní něčeho velmi intimního

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.