„Demokracie a svoboda jsou klíčové hodnoty nejen pro náš kraj,“ uvedl šéf poslanců TOP 09 a trojka kandidátky SPOLU v kraji Jan Jakob.
„Je čas stát na správné straně, na straně demokracie a svobody. Chceme jít opačnou cestou než proruští patolízalové,“ prohlásil.
Za jeho zády bylo na pódiu pražského Jazz Docku varování před rizikem společné vlády ANO, SPD a hnutí Stačilo!.
„Musíme racionalizovat celou řadu zelených politik,“ prohlásil náměstek středočeského hejtmana Jan Skopeček, který je dvojkou středočeské kandidátky SPOLU.
Za voliči vyjeli kandidáti SPOLU na kole
Za voliči vyjeli kandidáti koalice SPOLU ve středu po poledni na kole ze Slaného. „Věřím, že to bude viditelná kampaň,“ prohlásil Kupka.
„Navazuje na tradici, baštu automobilového průmyslu, který se udrží dál. Celá srpnová část kampaně chce s velkou energií vzbudit zájem o to, kam má Česká republika směřovat. Znovu v září všechna místa objedeme, počítáme s ranní kampaní na zastávkách, odpoledne v rušných ulicích. Chceme, aby to byla kampaň, která bude vidět a která osloví,“ řekl Kupka.
Pozoruhodné je, že ve středních Čechách rozjela SPOLU horkou část kampaně dříve než na celostátní úrovni. Premiér a předseda ODS Petr Fiala je na dovolené a SPOLU představí volební program až za týden, 20. srpna, tedy po vládních prázdninách.
Pro všechny strany je právě tento kraj klíčový, je totiž největší a ve Sněmovně ho zastupuje 26 poslanců. Z toho koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jich má nyní deset. „Rád bychom toto číslo minimálně obhájil,“ řekl iDNES.cz Kupka.
Volby v roce 2021 ve Středočeském kraji vyhrála koalice SPOLU se ziskem 28,74 procenta hlasů. Na druhém místě bylo ANO s 24,92 procenty.
Letos ve Středočeském kraji podalo kandidátky 23 politických uskupení, o pět víc než při minulých volbách před čtyřmi lety.
Favorizované ANO povede bývalý ministr školství Robert Plaga, před čtyřmi lety stál v čele kandidátky Karel Havlíček. Lídrem kandidátky SPD je předseda hnutí Tomio Okamura. První na kandidátce STAN bude šéf hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. Jedničkou Pirátů v kraji je poslanec, bývalý předseda a exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Hnutí Stačilo! vede Jana Bobošíková a Motoristy sobě europoslanec Filip Turek.