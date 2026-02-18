„Z rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky jsou zajišťovány nejen výdaje provozního charakteru, ale i výdaje vyplývající z povinnosti řádně pečovat o kulturní památku,“ řekl při jednání výboru hradní kancléř Milan Vašina.
„Kancelář prezidenta republiky má konečnou částku výdajů 421 406 445 Kč, která představuje oproti výdajům v roce 2025 schváleným ve výši 503 314 592 Kč snížení celkových výdajů o 81 908 147 Kč. Snížení vypadá vysoké, ale je to projednáno s ministerstvem financí,“ uvedl kancléř.
Pokles je daný mimo jiné tím, že loni rozpočet obsahoval 60 milionů korun na investice do ochrany areálu Pražského hradu.
Rozpočtová kapitola Kanceláře prezidenta republiky zahrnuje nejen samotnou prezidentskou kancelář, ale také příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.
Šéfovi poslanců TOP 09 přijdou škrty u kanceláře prezidenta neodpovídající situaci
„Mně osobně přijdou ty škrty na úrovni Kanceláře prezidenta republiky neodpovídající situaci,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.
Argumentuje, že o kapitolách rozpočtu jako je hradní kancelář nemá rozhodovat ministerstvo financí, ale rozpočtový výbor. „A to bohužel neproběhlo, byly nám sem předloženy návrhy přímo z ministerstva. Proto já nemůžu tyto návrhy podpořit,“ řekl Jakob.
Mezi vládní koalici, zejména mezi Motoristy sobě, a prezidentem Petrem Pavlem bylo v minulých týdnech napětí kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka.
Spor se podařilo vyřešit, když Motoristé tento týden navrhli jiného kandidáta, poslance Igora Červeného, a s tím už Pavel nebude mít zřejmě problém. Ve čtvrtek ráno ho přijme na Hradě a příští týden v pondělí by ho měl jmenovat. Vláda Andreje Babiše složená ze zástupců ANO, SPD a Motoristů tak bude kompletní.
Vládní koalice prosadila minulý týden ve Sněmovně v prvním čtení návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Opozici, která vládě vytýkala, že taková výše schodku je v rozporu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se nepodařilo návrh zamítnout nebo vrátit k přepracování. Definitivně by Sněmovna měla rozpočet schválit na březnové schůzi.