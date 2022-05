Hrad po dvou měsících ubytoval sedm uprchlíků. Chystá byt pro pět dalších

Je to přesně 61 dní od chvíle, kdy se na stránkách Pražského hradu objevilo oznámení, že prezident Miloš Zeman vydal pokyn k ubytování uprchlíků z Ukrajiny v objektech spravovaných Kanceláří prezidenta republiky.

„Bezpečnostní složky státu vyloučily objekty, které se nacházejí v bezpečnostním perimetru Pražského hradu a zámku v Lánech,“ uvedl v minulosti Jiří Ovčáček. Jako vhodné ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny byl vytipován objekt vily Na Opyši. V něm jsou k dispozici dva větší byty.

Právě do jednoho z nich se nyní po dvou měsících nastěhovalo první sedm uprchlíků z Ukrajiny. „Nyní se dovybavuje další byt a do konce měsíce by se mělo nastěhovat dalších pět lidí,“ řekl v úterý pro iDNES.cz Ovčáček.

V Klárově vile Na Opyši měl vedený služební být i vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

Kdo přesně se do bytu nastěhoval, či jak byli uprchlíci vybíráni, však neupřesnil. V minulosti Hrad uvedl, že byty by mohly posloužit zejména maminkám s dětmi.

Proč byty nevybavil sám Hrad, není jasné

Web iRozhlas.cz však v minulém týdnu upozornil na to, že dovybavení dotuje ze svého rozpočtu Arcidiecézní charita Praha. „Šlo o nábytek, postele, v jednom z bytů se pořizuje i kuchyňská linka. Došlo k drobným pracovním úpravám,“ uvedla pro Radiožurnál zástupkyně jejího ředitele Jarmila Lomozová. Proč byty nevybavil sám Hrad, ale nezisková organizace, není jasné.

Objekt vily Na Opyši se nachází nedaleko východního vstupu do Pražského hradu. Je to místo na konci Starých zámeckých schodů vedle Svatováclavské vinice. Ve vile spravované Hradem pobýval v minulosti i spolek Přátelé Miloše Zemana, skrze který byla spolufinancována prezidentská kampaň Miloše Zemana.

