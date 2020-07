Kandidát na šéfa ÚOOÚ Kaucký má Senátu doložit, že chránil lidská práva. Přitom je porušoval

PRAHA Zákon po předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) požaduje nejméně pětiletou praxi v ochraně lidských práv (nebo osobních údajů). Jenže kandidát ODS na šéfa úřadu Jiří Kaucký jako státní tajemník na ministerstvu vnitra (2015–2020) paradoxně nerespektoval právě Listinu základních práv a svobod. Loni mu to výslovně vytknul jeho tehdejší nadřízený – „superúředník“ Josef Postránecký. Vyplývá to z dokumentu, který LN získaly.

Postránecký loni zrušil rozhodnutí, jímž Kaucký stanovil zaměstnankyni vnitra (MV) plat s extrémně nízkým osobním ohodnocením. Ta se proti tomu bránila. Přitom poukazovala na nerovný přístup k zaměstnancům MV při jejich odměňování. Po zásahu superúředníka Postráneckého jí vnitro osobní ohodnocení zpětně doplatilo.



„Byť zákon o státní službě připouští úpravu osobního příplatku, nelze dané ustanovení zákona vykládat izolovaně ani při jeho aplikaci přehlížet čl. 28 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu za práci,“ napsal Postránecký v odůvodnění rozhodnutí, jímž případ této zaměstnankyně, jejíž jméno LN znají, Kauckému vrátil k novému projednání.

„Ničeho nezákonného jsem se nedopustil. Ve věcech služebního poměru jsem vydal desetitisíce rozhodnutí. V poměrně malém procentu případů byly uplatněny opravné prostředky a malá část z nich byla úspěšná,“ odepsal Kaucký LN, když jej s kauzou konfrontovaly.

Loni si na Kauckého stěžovala další zaměstnankyně MV. Té vadilo, že ji úkoloval, aniž byl jejím nadřízeným. „Příkaz byl vydán 18. října 2019, tedy v den, kdy státní tajemník již nebyl Vaším představeným. Tím byl do 15. října 2019. Na tento nesprávný postup ho upozorním,“ odepsal „superúředník“ Postránecký této zaměstnankyni. I její jméno LN znají.

Postránecký, který je od jara namísto Kauckého státním tajemníkem na MV, od minulého týdne zjišťuje, jak se tato personální rozhodnutí dostala do redakce LN. Obou zaměstnankyň se již písemně dotázal, zda je LN předaly ony nebo někdo jiný. „Tím, kdo Postráneckého postrčil, aby to začal šetřit, je právě Kaucký. Začal se bát, aby z MV neunikla další personální rozhodnutí, která mu Postránecký v minulosti zrušil. Rozhodně jich nebylo málo,“ řekl k tomu LN dobře informovaný zdroj z vnitra.

ODS stojí za Kauckým

„Pana Kauckého považuji za kompetentního kandidáta na předsedu ÚOOÚ a jsem za senátorský klub ODS připraven shromáždit důvěryhodné informace, které odůvodňují relevantnost jeho kandidatury,“ odepsal LN senátor Martin Červíček (ODS), když se jej dotázaly, zda Kauckého nediskvalifikuje, že jako státní tajemník na MV v personálních věcech přehlížel Listinu základních práv a svobod.

Právě senátor Červíček stojí za Kauckého nominací na šéfa ÚOOÚ. Udělal to na doporučení poslance ODS Marka Bendy. „Bendův a Kauckého otec se znali. Oba v 90. letech působili v KDS. Kauckého otec byl snad i starostou Dobřichovic. Protože se KDS později sloučila s ODS, znají se spolu logicky i Marek Benda a Jiří Kaucký,“ řekl LN zdroj z ODS, podle něhož právě do Bendy vkládá Kaucký naděje, jak ve státní správě povýšit. „Od letoška je na MV ředitelem správního odboru, kde se vyřizují třeba odvolání v azylových věcech. To je pro bývalého státního tajemníka, jímž byl pět let, pořádný sešup,“ dodal zdroj.

Volební komise Senátu minulý týden senátora Červíčka vyzvala, aby jí do 3. srpna doložil, že Kaucký má za sebou nejméně pětiletou praxi v ochraně osobních údajů nebo lidských práv. Rozhodnutí volební komise přišlo poté, co na problém s nedostatkem Kauckého praxe na začátku července jako první upozornily LN. A právě pochybnosti o jeho praxi vedly senátory k rozhodnutí odložit volbu nového předsedy ÚOOÚ z minulého týdne na polovinu srpna.

Červíček dosud podmínku splnění lidskoprávní praxe dokládal tím, že se Kaucký na MV věnuje legislativě, byl tam státním tajemníkem a je členem několika vládních výborů. A také etické komise pro ocenění protikomunistických odbojářů. Vláda ho do ní zvolila v roce 2012 a znovu v roce 2016. O tom, že by se u něčeho z toho jednalo o soustavnou pětiletou praxi zaměřenou výlučně na lidská práva, však senátoři pochybují, a proto od Červíčka, a ten zase od Kauckého, žádají více podkladů.

A právě Kauckého členství v etické komisi může nakonec jemu i celému vnitru způsobit nemalé problémy. Od roku 2015 je Kaucký ve služebním poměru. A mezi důvody jeho skončení přidala novela služebního zákona účinná od srpna 2016 výslovně i členství v etické komisi. Najít to v zákoně je poměrně složité, protože cesta k tomu vede přes čtyři na sebe se odkazující paragrafy.

„Státnímu zaměstnanci, který byl ke dni účinnosti této novely členem etické komise, služební poměr opravdu zanikl,“ odepsal LN advokát Daniel Vejsada, specialista na pracovní a služební právo z advokátní kanceláře PRK Partners, když jej LN s tímto svým zjištěním konfrontovaly. „I pokud by tomu tak nebylo, služební poměr by mu nejpozději zanikl opětovným jmenováním do etické komise po srpnu 2016,“ dodal Vejsada.

Ke stejnému závěru dospěla i nevládní organizace Transparency International (TI). „Panu Kauckému měl automaticky zaniknout služební poměr. Zároveň měl povinnost to písemně oznámit příslušnému služebnímu orgánu. Autoritativní prohlášení zániku služebního poměru pana Kauckého může mít fatální dopady na jeho působení ve funkci státního tajemníka,“ myslí si právník TI Jan Dupák.

„Je zřejmé, že neslučitelnost funkcí u Jiřího Kauckého nastala. Já jsem ovšem už odpočátku rozhodnut volit do funkce předsedy ÚOOÚ současného místopředsedu Josefa Prokeše,“ řekl advokát a senátor Zdeněk Hraba (STAN).

„Celá tato konstrukce byla řádně prošetřena. Závěry šetření vyvracejí názor LN. Služební poměr mi nikdy nezanikl,“ odepsal LN Kaucký, aniž dodal, kdo, kdy a proč tuto konstrukci na vnitru prošetřoval.

„Zastihli jste mne na dovolené. V úřadu budu příští týden, nicméně váš e-mail přepošlu svým podřízeným a požádám je, aby se na to podívali,“ řekl ke zjištění LN současný superúředník Petr Hůrka.

Pokud by Kauckého služební poměr skutečně skončil v srpnu 2016 v důsledku neslučitelnosti funkcí, mohla by být personální rozhodnutí, jež jako státní tajemník na MV od té doby vydal, nezákonná. To by ještě více destabilizovalo personální odbor, který pod něj tehdy spadal. „Na personálním nezůstal kámen na kameni. Za Kauckého se tam vyměnilo 90 procent personalistek. Nestíhají. Na stolech jim leží obrovské množství rozhodnutí, která nezvládají zpracovávat. Služební místa se mají obsazovat do tří měsíců od vyhlášení výběrového řízení. Jsou rádi, když to stíhají do roka,“ řekl LN zaměstnanec MV, který je se situací v resortu dobře obeznámený. O kolik nevyřízených personálních rozhodnutí jde? „O tisíce,“ dodal.

Metnar nechal Kauckého stíhat. Hamáček to zastavil

Právě paralýza personálního odboru MV měla být hlavním důvodem, proč Lubomír Metnar (za ANO), ministr vnitra v první vládě Andreje Babiše, navrhl Kauckého kárně stíhat podle zákona o státní službě. „Metnarův podnět obsahoval osm skutků, jichž se měl Kaucký jako státní tajemník dopustit. Kárné řízení s ním bylo vedeno pro sedm z nich. Kaucký ho ale bojkotoval, jak jen mohl. Když měl předstoupit před kárnou komisi, onemocněl,“ řekl LN zdroj obeznámený s průběhem řízení.

Kauckého nakonec zachránila změna vlády. Metnara ve funkci ministra vnitra nahradil v červnu 2018 Jan Hamáček (ČSSD). „Hned v ten den ve tři odpoledne vzal Metnarův podnět k zahájení kárného řízení s Kauckým zpět,“ řekl LN zdroj z vnitra. „Nebyl jsem přesvědčen, že ke kárnému řízení jsou dostatečné důvody. Následující naprosto bezproblémová spolupráce s panem Kauckým ukázala, že jsem se rozhodl správně,“ odepsal LN Hamáček.