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Portlík se chystá na případné zvolení primátorem. S diplomacií mu pomůže Lipavský

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  14:33
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Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tomáš Portlík za ODS (21. září 2026)
Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Jan Lipavský (ODS)....
Tomáš Portlík za ODS (21. září 2026)
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)
21 fotografií
Kandidát Spolu (ODS, TOP 09) na pražského primátora Tomáš Portlík (ODS) si pro případné povolební vládnutí jako svého poradce vybral bývalého ministra zahraničí a poslance ODS Jana Lipavského. Krátce před volbami ho představil jako svého experta, který mu v případě zvolení bude pomáhat s mezinárodními vztahy, ekonomickou diplomacií a bezpečností.

Praha má podle Portlíka všechny předpoklady stát se vstupní branou do Evropy. „Má skvělé univerzity, technologické firmy, bezpečné prostředí i polohu v samotném srdci kontinentu. Co jí chybí, je někdo, kdo jí bude systematicky otevírat dveře ve světě,“ sdělil novinářům ve čtvrtek. Dodal, že Lipavský má zkušenosti, kontakty i důvěryhodnost, které Praha potřebuje.

Lipavský upřesnil, že v případě úspěchu ve volbách se chce v roli neplaceného poradce primátora zaměřit na pokračování pevného zakotvení Prahy na demokratickém Západě, ekonomickou diplomacii se zaměřením na obory s vysokou přidanou hodnotou, kongresový průmysl a pořádání akcí světového významu a bezpečnost, kam spadají otázky kyberbezpečnosti či civilní ochrany.

Chce pokračovat i ve spolupráci s Tchaj-wanem, kterou zahájil v minulém volebním období tehdejší primátor Zdeněk Hřib (Piráti). I když ho Česká republika jako samostatný stát neuznává, spolupráce na úrovni měst je podle exministra přirozená a logická. „Další zaměření jsou další metropole okolo nás,“ uvedl. Dodal, že Praha by měla být také aktivní v lobbingu v evropských institucích.

Lipavský byl v bývalé koaliční vládě Petra Fialy (ODS) ministrem zahraničí za Piráty. Po jejich odchodu z kabinetu zůstal členem vlády jako nestraník. Do Sněmovny byl Lipavský zvolen v říjnových volbách na pražské kandidátce Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) jako nominant občanských demokratů. Jejich členem dosud není.

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