Dokument zachytil Fremra při rozsudku ve sporném případu Olšanské hřbitovy

Média v posledních dnech rozebírala zejména rozhodování Fremra v takzvané kauze Olšanské hřbitovy z roku 1988. Obžalobu tehdy zmanipulovala komunistická tajná policie (StB). Trojici mladíků vinila obžaloba z více než stovky trestných činů, z nichž nejzávažnější bylo záškodnictví.

Skupince vyčítala vedle poškození pomníků sovětských vojáků na Olšanech také shození kanálového poklopu z Nuselského mostu a položení betonového pražce na železniční trať.

„Stalo se 31. května“

Na YouTube se před několika dny objevila část z dokumentu „Stalo se 31. května“. V plné verzi veřejně dostupný není, nynější Česká televize z něj však vysílá útržky ve svých pořadech. Záběry z něj ČT ukazovala kupříkladu v pořadu 90‘ ČT24. Na dostupnost současného dokumentu upozornil první server Echo24.cz.

Úryvek z dokumentu zveřejnil podle názvu účtu pravděpodobně spisovatel Petr Pazdera Payne, který se řadí mezi Fremrovy kritiky. Na zveřejněných záběrech je zaznamenáno pozadí případu i dění v soudní síni. Ke konci videa je zachycen Fremr, jak vynáší rozsudek.

Snímek současně zachycuje různé výpovědi, mimo jiné například policie či psychiatrů. Záběry zároveň dokresluje dramatická hudba.

Případ projednával v létě 1988 Fremrův soudní senát. Fremr připustil, že StB kauzu zmanipulovala, uvedl však, že se to z jejích svazků dozvěděl teprve nedávno. Zároveň odmítl tvrzení, že byl za komunistické éry prorežimním soudcem.

Prezident Pavel minulý týden uváděl, že zatím nedostal žádná fakta, která by prokázala, že Fremr jako soudce nebo jako člověk v souvislosti s případem Olšanských hřbitovů selhal. Po zveřejnění posledních zjištění tento týden prohlásil, že Fremra prozatím nejmenuje. Pavel chce totiž informace kolem Fremra prověřit a konzultovat s odborníky.

Minulost zkoumá Ústav

Fremrovu minulost tedy nyní zkoumá Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Na dotaz iDNES.cz jeho mluvčí Jakub Šafránek uvedl, že se nezaměřuje jen na jednoho vybraného soudce. Badatelé se soustředí na celkové fungování soudů za totality.

„Veřejnost si zaslouží informace o tom, jak rozhodovali konkrétní soudci v konkrétních případech v rámci normalizačního soudního aparátu. Případem Roberta Fremra se Ústav začal zabývat přednostně kvůli jeho roli v kauze Olšanské hřbitovy, kde vyšetřování prokazatelně manipulovala StB,“ přiblížil Šafránek.

Senátor Pavel Fischer pro iDNES.cz podotkl, že nad ústavními soudci už nikdo nestojí, jen jejich svědomí a integrita. „Proto je důležité mít na ně nejvyšší nároky. Vytýkám kandidátovi prezidenta Fremrovi neochotu informovat senátory a veřejnost o tom, jak a proč rozhodoval jako trestní soudce v době minulého režimu,“ uvedl Fischer.

Podle senátorky Hany Kordové Marvanové, když někdo kandiduje do vysoké funkce, tak je logické, že jeho minulost projedná veřejnost a třeba i senátoři. „Když jsme vedli diskuzi o jeho kandidatuře, tak nám pan Fremr říkal, že má dvě kauzy: Olšanské hřbitovy a ještě jednu, ve které zprostil obžaloby. Jinak prý politické kauzy neřešil, zabýval se násilnou trestnou činností. Takže nás velice překvapilo, že má být přes 100 případů,“ doplnila a současně dodala:

„Můj názor je, že kdyby to senátoři věděli, tak by nedostal nadpoloviční většinu hlasů a předpokládám, že by neprošel.“