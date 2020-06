VIDEO: Němcové se za zády Česko rozpadlo, předvolební kampaň ODS začala úsměvným trapasem

Praha Politička Miroslava Němcová chce společně s ODS postavit Česko na nohy - aspoň tak zní volební motto jedné z nejsilnějších opozičních stran. Ve středu, při představování kandidátů do senátních a krajských voleb, se to ale kandidátce do horní komory parlamentu v obvodu Praha 1 doslova vymklo z rukou. Po vložení posledního dílku skládačky připomínajícího metropoli se maketa republiky zhroutila.

Opoziční ODS se letos uchýlila k velmi kreativnímu představení svých kandidátů. Nechala si vyrobit dílky reprezentující jednotlivé kraje Česka, které ve finální podobě tvoří mapu celé republiky. Každý z kandidátů si pak při oficiálním představování zasadil do skládačky díl kraje, za který kandiduje. Na Miroslavu Němcovou tak zbyl poslední dílek Praha, uvedl web iDNES.cz. Poslankyni se s menšími problémy povedlo zkompletovat skládačku vložením Prahy, ale přitom narušila stabilitu celku. A tak, když se otočila zpět k novinářům, začalo se Česko hroutit. Ačkoliv přihlížející jí tleskali, vítr udělal své. Část mapy nevydržela jeho nápor. A tak ODS kromě Česka musí znovu postavit ‚na nohy‘ i svou předvolební skládačku.