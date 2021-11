Kandidátem na ministra průmyslu by podle serveru mohl být ekonom Matějka, Michalik se nominace vzdal

Michalik ve čtvrtek novinářům řekl, že jeho podnikání bylo legální a střet zájmů by vyřešil. Nechtěl ale zatěžovat nový kabinet srovnáváním se situací premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a tím, že by debaty o jeho podnikání zastiňovaly změnu, kterou má přinést nová koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Hnutí chce rychle najít náhradníka, vybírá z více kandidátů.

Matějka podle Seznam Zpráv možnost nástupu do nového kabinetu nevyloučil. Loni byl Matějka také členem Ústředního krizového štábu, kam jej nominovali společně Piráti a Starostové.

Matějka vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově, doktorát získal v oboru aplikovaná matematika na Princetonské univerzitě. Ekonomii se začal věnovat právě během studia ve Spojených státech. V roce 2015 jako první v Česku získal prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC) Starting grant pro společenskovědní výzkum. Loni obdržel druhý, takzvaný Consolidator Grant, na podporu výzkumu nedokonalostí lidského rozhodování.

Pochybnosti o Michalikově podnikání se v posledních dnech objevily v několika médiích. Deník N v pondělí uvedl, že někdejší Michalikova firma si v minulosti půjčila přes kyperskou firmu Lowfield Investments nejméně 4,6 milionu eur (v přepočtu podle aktuálního kurzu přibližně 117 milionů Kč). Michalik dnes řekl, že jeho rodina měla na Kypru investiční společnost, která se zabývala investováním do akcií. „Vše probíhalo v souladu se zákonem, nedělo se tam nic nelegálního,“ uvedl. Původní vklad řádně vydělal a zdanil v České republice.

Michalikova rodina má celkem podíl 96 procent ve fondu Valour, sám místopředseda STAN má ve fondu třetinový podíl. Fond ovládá tři solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze slunce v zemi, uvedl server Seznam Zprávy. Potenciální střet zájmů by se podle Michalika dal vyřešit prodejem elektráren.

Michalikovo rozhodnutí hodnotí jako velmi odlišné od pojetí politiky premiéra Andreje Babiše (ANO) exministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Zareagoval tak, jak zareagoval. To je velký rozdíl od Babišova pojetí politiky. Jiná věc je, zda to u Starostů věděli už od jara, tak moc nechápu, že to nechali být. Majitel elektrárny prostě nemůže být ministrem průmyslu, to nejde. To je konflikt zájmů, který se od konfliktu zájmů Andreje Babiše liší velikostí, rozsahem, ale princip je to stejný,“ řekl Kalousek ČTK. Nechtěl se přitom vracet k stažené kandidatuře Michalika za TOP 09 před sněmovními volbami v roce 2010.

Server Neovlivní.cz ve středu napsal, že Starostové měli od května dokument, na jaké aspekty Michalikova podnikání by mohla média upozorňovat. V roce 2010 úspěšný starosta Dolních Břežan a bývalý bankéř kvůli stejným problémům zmizel ze společné kandidátky STAN a TOP 09, tentokrát jeho straničtí kolegové podle serveru vsadili na to, že „minulost nikdo nevytáhne“.