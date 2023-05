Tři kandidáty prezidenta Pavla do Ústavního soudu začíná projednávat Senát

Prezident Pavel ještě v kampani před volbou na Hrad připustil, že právě Baxa by mohl být i kandidátem na nového šéfa Ústavního soudu, když letos v srpnu končí mandát současnému předsedovi Pavlu Rychetskému.

„Jeho jméno jsem nevyloučil, ale ani jsem ho aktivně neupřednostňoval. Ale nepopírám, že je to člověk, který nejenom odborně, ale i lidsky požívá respekt a na takovou funkci by byl určitě vhodným kandidátem. V souvislosti s Ústavním soudem se většinou teď bavíme jen o předsedovi, ale bude nebo mělo by být doplněno sedm ústavních soudců, což je v podstatě polovina celého soudu,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz už po zvolení prezidentem Petr Pavel.

Třiašedesátiletý Baxa soudí u NSS, jedenapadesátiletá Zemanová aktuálně působí jako místopředsedkyně ústeckého krajského soudu pro pobočku v Liberci, předtím pracovala u pražského městského soudu a ještě dříve stejně jako Baxa u Nejvyššího správního soudu.

Čtyřiačtyřicetiletý Wintr se v roce 2019 se stal tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR. Je také členem Legislativní rady vlády, působí rovněž v rozkladové komisi Českého statistického úřadu či v Etické komisi Českého rozhlasu. V letech 2012 až 2017 byl i členem Rady ČTK, které v letech 2014 až 2015 předsedal.

U Ústavního soudu letos končí mandát sedmi soudcům, už 3. května Miladě Tomkové, Jaroslavu Fenykovi a Janu Filipovi.