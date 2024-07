Nominaci na eurokomisaře vláda oznámí ve výhodné chvíli. Má tři kandidáty

Premiér ve čtvrtek novinářům řekl, že vláda má tři kandidáty. Von der Leyenová po svém zvovuzvolení rozešle oficiální dopisy hlavám členských států unie s výzvou, aby navrhli své kandidáty do jejího nového týmu. Na tiskové konferenci uvedla, že si přeje ty „nejlépe připravené kandidáty“ a rovnocenné zastoupení mužů a žen. S nominanty se chce setkávat a hovořit od poloviny srpna.

Český kabinet se před vládními prázdninami naposled sejde ve středu. Naplánovány jsou na 25. července až 14. srpna. Možní eurokomisaři pak na podzim absolvují slyšení před výbory europarlamentu, EP je poté komisi potvrzuje jako celek v jednom hlasování.

Podle středečních informací Deníku N vláda neformálně rozhodla, že navrhne současného ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN). „Máme tři kandidáty, Jozef Síkela je jeden z nich, určitě relevantní kandidát,“ řekl o den později Fiala novinářům před odletem na setkání Evropského politického společenství (EPC) v Británii.

Hnutí STAN nominovalo na eurokomisaře kromě Síkely také nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou. Piráti vládě navrhli bývalého europoslance Marcela Kolaju. Informaci Deníku N ve čtvrtek dementoval vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Žádné jasně definované rozhodnutí ohledně návrhu na českého eurokomisaře na jednání vlády nepadlo, řekl.

Podle premiéra se souběžně jedná o tom, jaké jsou možnosti v EU pro portfolio českého eurokomisaře. „Je zjevné, že struktura portfolií dozná změn proti současnému stavu,“ uvedl ve čtvrtek. Očekává, že požadavek na dodání jména bude ke konci srpna.

Podle Deníku N ve středu členové kabinetu v neformální debatě v neveřejném režimu schválili Síkelu jako kandidáta na eurokomisaře. Server se odkazuje na zdroje z vlády. Síkela to poté v České televizi odmítl komentovat, šlo podle něj o neformální jednání. Zopakoval ale, že pokud by s jeho jménem bylo spojeno to, že Česko získá v EK silné portfolio, je připraven se této výzvy ujmout.

Podle serveru by vláda mohla příští týden schválit usnesení o Síkelově nominaci oficiálně. Premiér pak musí jméno předložit na jednání sněmovního evropského výboru.