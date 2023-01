Nemocný Pavel opět zrušil svůj program, Babiš chystá mimořádné vystoupení

Program Pavla významně ovlivnila nemoc už v pondělí, kdy zrušil účast na dalším duelu s Babišem. Odřekl pak i plánované rozhovory na Frekvenci 1 a pro Seznam Zprávy.

V úterý se neúčastní ani podvečerního setkání s podporovateli. Večerní vystoupení v televizi Nova podle jeho mluvčí Evy Hromádkové však dál platí.

Od středy už by měl Pavel pokračovat podle plánu. V 9:00 by se měl zúčastnit s Babišem debaty na webu Novinky.cz, mezi pátou a šestou odpoledne by měl zavítat mezi lidi na pražském Staroměstském náměstí. Před televizními kamerami se utkají oba soupeři pak ve středu večer v televizi CNN Prima News.

Babiš rozhovor na Nově absolvoval již v pondělí, do této televize se vrátí ve čtvrtek na společnou debatu s Pavlem.

Vedle mimořádné tiskové konference v úterý ve 14:00 má Babiš v kalendáři také večerní setkání s občany v Hradci Králové. Na jeho akce kromě příznivců chodí i odpůrci, kteří dávají hlasitě najevo nelibost s jeho kandidaturou.