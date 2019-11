Většina hejtmanů chce své funkce příští rok obhajovat, strany už chystají kandidátky

PRAHA Politické strany a hnutí začínají připravovat kandidátní listiny pro krajské volby, které budou příští rok na podzim. Některé strany už v několika krajích lídry znají, většina politických subjektů o nich ale dosud nerozhodla. Z hejtmanů budou funkci obhajovat například Martin Netolický, který stojí v čele Pardubického kraje, či dlouholetý hejtman Vysočiny za ČSSD Jiří Běhounek.

Další, například Jiří Čunek (KDU-ČSL) ve Zlínském kraji, Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve Středočeském kraji či Ivo Vondrák (ANO) v Moravskoslezském kraji chtějí ve vedení pokračovat, o kandidátkách ale rozhodnuto ještě není.



Netolický povede kandidátku sociálních demokratů již potřetí, přitom před posledními krajskými volbami uvedl, že druhé volební období ve funkci hejtmana bude jeho poslední. „Říkal jsem to v době, kdy situace v ČSSD byla vnitrostranicky velmi složitá, nemohl jsem se spolehnout na všechny kandidáty, které jsem měl za sebou. Byl to těžký kompromis a byl jsme přesvědčený, že pokud bych měl za podobných podmínek fungovat dál, tak nemá cenu vůbec pokračovat. Ta situace se výrazným způsobem změnila,“ řekl Netolický.



Podruhé by rád obhájil funkci také liberecký hejtman Martin Půta, důvěru svých kolegů z hnutí Starostové pro Liberecký kraj ještě nemá, o kandidátce se bude teprve rozhodovat. Podobně je na tom jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO). Kdyby dostal důvěru, měl by zájem kandidátku vést, řekl.



Rozhodnutý není ještě současný hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. „Zatím jasno definitivně není, čeká nás o tom do konce roku debata. Nabízí se, že by to mohl být současný hejtman Jiří Štěpán, nicméně on se ještě nerozhodl,“ řekl předseda krajské ČSSD Jan Birke. Jasno nemá ani Oldřich Bubeníček (KSČM), který stojí v čele Ústeckého kraje. KSČM bude kandidátku schvalovat teprve příští rok v únoru na krajské konferenci. Do té doby se také hejtman Bubeníček rozhodne, zda na ní bude.

Naopak obhajovat svou funkci nebude hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která oznámila odchod z čela kraje do konce roku kvůli těhotenství.

Kandidovat za ČSSD nechce současný hejtman plzeňského kraje Josef Bernard. Vysvětlil to tím, že jej někteří funkcionáři z Plzně veřejně kritizují. ČSSD podle něj netáhne za jeden provaz a partajničí. V celostátní politice se mu nelíbí vládní koalice s ANO. Odmítl spekulace, že už je domluvený s jinou politickou stranou.