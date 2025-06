Autor: Lidovky.cz , ČTK

19:54 , aktualizováno 20:01

Hnutí ANO by vyhrálo volby do Sněmovny, v červnu jeho podpora oslabila o jeden procentní bod na 33,5 procenta, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci si i po bitcoinové kauze drží 21 procenta. Do dolní komory by se dostalo ještě hnutí STAN, SPD a Piráti. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, jehož výsledky v sobotu zveřejnila Česká televize (ČT).