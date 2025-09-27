V průzkumech patří dlouhodobě první místo hnutí ANO, která si i týden před volbami podle společnosti Kantar drží přesvědčivé vedení před svými oponenty. Kdyby se volby konaly nyní, získala by strana Andreje Babiše 33 procent hlasů.
Vládní koalice SPOLU by skončila na druhém místě, oproti srpnovému modelu se však podpora propadla přibližně o půl procentního bodu. Od svého výsledku ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 se tak výsledek liší již o 8,5 % hlasů.
Na třetím místě by skončila vládní strana STAN, která se drží na 13 procentech. O čtvrté místo se dělí SPD s Piráty, s necelými 10 procenty. Zatímco pro Piráty se jedná o stabilní výsledek, SPD si o bod pohoršilo, ve většině průzkumů se drží díky spolupráci s menšími uskupeními PRO, Trikoloře a Svobodnými nad 10 procenty.
Do sněmovny by se dostali ještě Motoristé a hnutí Stačilo! vedené komunistickou KSČM.
„Za zmínku stojí například přesun voličů od SPOLU ke Starostům nebo fakt, jak se rozmístili voliči SOCDEM – pouze malá část z nich podpoří uskupení Stačilo!, výrazně více si vybralo hnutí ANO a podstatná část z nich k volbám nepřijde. Je také patrná silná mobilizace bývalých nevoličů směrem k ANO, solidně si v tomto směru vede také STAN,“ napsal k výsledkům Kantar.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají již 3. a 4. října 2025. Aktuální předvolební průzkumy si můžete prohlédnout zde.