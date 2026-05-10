Vládní strany oslabily, do Sněmovny by se ale dostaly všechny, ukázal průzkum

Podle volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi, který se uskutečnil od 14. do 30. dubna a zúčastnilo se ho 995 lidí, by hnutí STAN na konci dubna volilo 16 procent lidí, třetí ODS by získala 15,5 procenta. V obou případech to byl meziměsíční nárůst o půl procentního bodu. Čtvrtí Piráti by měli 9,5 procenta, hnutí SPD 6,5 procenta a Motoristé pět procent. Zisk všech tří subjektů se za měsíc nezměnil.
Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by nepřekročili lidovci, které by volilo 3,5 procenta lidí. Koncem dubna, kdy se průzkum uskutečnil, si KDU-ČSL na sjezdu zvolilo nové vedení. V čele strany stanul jihomoravský hejtman Jan Grolich, prvním místopředsedou poslanec Benjamin Činčila. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by podle Kantaru získalo tři procenta, TOP 09 je na dvou procentech.
Ve srovnání s výsledkem loňských sněmovních voleb by si nejvíc polepšilo hnutí STAN, a to o pět procentních bodů. Naopak strany současné volební koalice by hlasy ztrácely. V případě ANO by to bylo 2,5 procentního bodu, u SPD 1,5 procentního bodu a Motoristé by přišli o dva procentní body.
Podle analytika Kantaru Pavla Ranochy může být úbytek preferencí ANO způsoben mimo jiné zhoršenými ekonomickými podmínkami nebo nedodržováním předvolebních slibů. Lidem vadí i celkový styl vládnutí či komunikace koaličních partnerů.
Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) i předseda Motoristů Petr Macinka v reakci na výsledek průzkumu v televizní debatě shodně uvedli, že jsou u vlády teprve čtyři měsíce. „Jsme na začátku, lámání chleba bude před volbami,“ řekl Macinka.
V případě Motoristů nastal hlavní odliv voličů na přelomu roku. „Lidé odcházeli hlavně k ANO nebo ODS. Je zajímavé, že část voličů, která odešla k ODS, si poté vybrala čerstvě založené hnutí Naše Česko. Jako důvody tehdy uváděli zejména styl komunikace nebo chování některých vrcholných představitelů Motoristů, tehdy hlavně Filipa Turka,“ dodal Ranocha.
Pokles SPD je podle Kantaru do velké míry způsoben tím, že hnutí šlo do voleb s podporou dalších subjektů, které ale volební model počítá samostatně. Jejich zisk by ale nepřesáhl dvě procenta, v modelu se proto neobjevily.
Kdyby se nyní konaly volby, přišlo by k nim podle Kantaru 63,5 procenta voličů.