„Onemocnění s lehkým průběhem bylo zjištěno u 44 osob. Výsledky mikrobiologických vyšetření neprokázaly přítomnost bakteriálních původců,“ vysvětlila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.
Resort jídelnu a kantýnu uzavřel ihned po zjištění výskytu nemoci. „Zahájeno bylo také epidemiologické šetření ministerstvem vnitra jakožto orgánem ochrany veřejného zdraví,“ doplnila Malá
Původce nákazy se nakonec nepodařilo dohledat. Ministerstvo ale v kantýně nařídilo preventivní opatření.
„Od tohoto úterý je již stravovací zařízení plně v provozu, preventivní opatření stanovená orgánem ochrany veřejného zdraví byla splněna a žádné další zdravotní problémy se u zaměstnanců neobjevily,“ doplnila mluvčí Malá.
Ministerstvo vnitra sídlí v ulici Nad Štolou na pražské Letné. Budově se přezdívá Kachlíkárna podle své charakteristické fasády obložené keramickými kachlíky ve světlých odstínech. Dům tvoří výraznou dominantu přilehlého Letenského náměstí.