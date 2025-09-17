Na ministerstvu vnitra se rozšířil průjem, na Letné raději uzavřeli kantýnu

V minulém týdnu více než 40 zaměstnanců ministerstva vnitra na pražské Letné postihlo průjmové onemocnění. I když se nepodařilo zjistit, odkud se nákaza vzala, úředníci dočasně uzavřeli resortní jídelnu a kantýnu. Nemoc patrně byla virového původu.
„Onemocnění s lehkým průběhem bylo zjištěno u 44 osob. Výsledky mikrobiologických vyšetření neprokázaly přítomnost bakteriálních původců,“ vysvětlila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Resort jídelnu a kantýnu uzavřel ihned po zjištění výskytu nemoci. „Zahájeno bylo také epidemiologické šetření ministerstvem vnitra jakožto orgánem ochrany veřejného zdraví,“ doplnila Malá

Původce nákazy se nakonec nepodařilo dohledat. Ministerstvo ale v kantýně nařídilo preventivní opatření.

„Od tohoto úterý je již stravovací zařízení plně v provozu, preventivní opatření stanovená orgánem ochrany veřejného zdraví byla splněna a žádné další zdravotní problémy se u zaměstnanců neobjevily,“ doplnila mluvčí Malá.

Ministerstvo vnitra sídlí v ulici Nad Štolou na pražské Letné. Budově se přezdívá Kachlíkárna podle své charakteristické fasády obložené keramickými kachlíky ve světlých odstínech. Dům tvoří výraznou dominantu přilehlého Letenského náměstí.

