Hasiči na místo vyjížděli krátce před 09:45, nakonec museli s hledáním a vyproštěním těla pod hladinou pomoci policejní potápěči. Zásah komplikoval složitý terén a obtížný přístup. Hledání trvalo několik hodin.
„Samotné hledání pod vodou a vytažení těla na povrch bylo otázkou asi čtvrt hodiny. Nicméně místo je dost nepřístupné a vůbec celou akci nachystat tak, aby byla byla bezpečná, bylo časově velmi náročné,“ řekl iDNES.cz mluvčí krajské policie Pavel Šváb.
Doplnil, že muž středního věku se chodil na místo s přáteli otužovat pravidelně. Kolik lidí na místě v době neštěstí bylo, neupřesnil. „Muž chtěl proplavat mezi otvory, ale zřejmě ztratil orientaci a už nevyplaval,“ doplnil mluvčí.
Policisté následně muže ztotožnili a krizová interventka vyrozuměla rodinu.
Pavel Šváb ještě doplnil, že provozovat potápění pod ledem bez náležitého zabezpečení je velký hazard. „Pokud chce někdo podplavat led, měl by mít minimálně natažené lano,“ zauvažoval.
Jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky je pozůstatkem po těžbě kaolinu. Podle specializovaného potápěčského webu je hluboké přibližně 11 metrů.
