Milion korun, oceněný architekt a drobná stavba, která láká k vycházkám místní i turisty.
Osvědčený recept, podle něhož vznikají na okraji Litomyšle takzvané cíle cest, přinese už čtvrtý architektonický „zákusek“. Tentokrát jím bude kaple sv. Jana Kalasanského v lesoparku Černá hora – betonový kvádr o půdorysu tři krát tři metry a výšce devět metrů. Navrhl ji architekt Petr Hájek, který získal Českou cenu za architekturu v roce 2024 za realizaci koncertního sálu v budově Císařských lázní v Karlových Varech.
„Standardem je, že si místo i samotný objekt architekt sám vybere a navrhne. Petr Hájek strávil v Litomyšli víkend a nakonec zvolil lokalitu v lesoparku Černá hora nad Primátorskou hrází,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.
Město oslovuje vítěze soutěže Česká cena za architekturu a nabízí jim, aby v Litomyšli či v jejím okolí navrhli zajímavý objekt. Nejprve tak vzniklo odpočívadlo nazvané Oko nad rybníkem u Staré plovárny nedaleko zámku. Následovala zrcadlová stěna The Door v parku Zdeňka Kopala od nizozemského architekta Winy Maase. A nad Litomyšlí už více než rok stojí také rozhledna složená ze dvou vyřazených lodních kontejnerů.
Nová kaple bude zasvěcena Janu Kalasanskému, zakladateli řádu piaristů. Vybudována má být pomocí technologie 3D betonového tisku tak, aby mohla být odhalena o letním slunovratu. Podle vizualizací si stavba bude pohrávat s průchodem slunečních paprsků.
„Kaple je místem díkuvzdání za přínos vzdělanosti do Litomyšle. Stavba má v sobě zakódovány principy geometrie, optiky a akustiky, které zesilují spirituální atmosféru místa,“ uvedl ke svému návrhu architekt Petr Hájek.
Piaristé v Litomyšli provozovali jedno z nejstarších a nejvýznamnějších gymnázií v Českém království a učinili z města důležité vzdělávací centrum našich zemí. Litomyšlským gymnáziem, ale i elementární školou a filozofickým ústavem prošla řada osobností, které v 19. století výrazně ovlivnily politický, kulturní i společenský život – například Bedřich Smetana, Alois Vojtěch Šembera či Jan Evangelista Purkyně.
Nabídka Litomyšle je pro oceněné architekty otázkou prestiže. Přijímají ji bez ohledu na to, že milion korun na celou stavbu není vysoká částka. „Náklady budou zřejmě vyšší, ale pan architekt si zajistil další prostředky ze sponzorských zdrojů, takže z rozpočtu města by nemělo jít více než milion korun,“ uvedl Brýdl.