Namalovali ukrajinskou vlajku u ruské ambasády. Trestný čin to není, rozhodl soud

„Cílem bylo zejména rozpoutání veřejné debaty,“ uvedla soudkyně. Aktivisté neprotestovali agresivně a chodník nepoškodili trvale. Vlajka byla odstraněna do tří dnů. Jednání aktivistů proto podle Christelbauer nebylo natolik společensky škodlivé, aby ho mohla posoudit jako trestný čin.

Spolek Kaputin namaloval modro-žlutou vlajku na chodníku v oploceném areálu ve Schwaigerově ulici l v pražské Bubenči loni v únoru. Podle obžaloby tím způsobil škodu zhruba 45 000 korun. Podle advokáta spolku Karla Jelínka však jeho členové nejsou vandalové a způsobit škodu nebylo jejich úmyslem. „Trestní ustanovení slouží proti vandalství, toto byl politický protest,“ uvedl. Podle aktivistů byla barva úmyslně vybrána tak, aby šla smýt.

„Chtěla jsem vyjádřit solidaritu s Ukrajinou,“ uvedla jedna z obžalovaných Zuzana Hantáková. Podle ní i jejích kolegů nemají již pozemky diplomatický status, přesto je Rusko dále užívá a pronajímá. Chtěli proto upozornit na nezákonné využití pozemku.

„Je to oplocená, nezákonná tvrz,“ prohlásil Petr Lázňovský. Dodal, že činem protestoval i proti nečinnosti českých vládních představitelů. Kaputin podle jeho výpovědi varuje před ruským imperialismem od zabrání Krymu v roce 2014. „Chtěli jsme udělat něco pro společnost,“ uvedl Václav Němec. To, jak je využíván bytový komplex a kdo ho spravuje, považuje za hrozbu pro Česko.

Státní zástupce ve své závěrečné řeči zdůraznil, že nechtěl zpochybňovat společenské postoje a politické přesvědčení aktivistů. Prohlásil, že zcela chápe jejich rozhořčení nad využíváním nemovitostí Ruskem. „Ale protože žijeme v právním státě, musí být jasno, že politický aktivismus nesmí přesáhnout hranice zákona,“ uvedl. Aktivisté však vyčíslenou škodu považují za přemrštěnou. „Kdyby nás policie vyzvala, ať to uklidíme, nestálo by to Ruskou federaci ani korunu,“ řekla Miroslava Havelková.

Hlavní líčení se ve středu u Obvodního soudu pro Prahu 6 konalo za značného zájmu veřejnosti i médií. Spolek také před jednáním uspořádal před budovou soudu shromáždění s názvem Stop ruskému vlivu, na kterém se sešly desítky lidí.

Organizátoři zde představili adresy dalších nemovitostí, které v Česku spravuje Ruská federace. Stejně jako následně v soudní síni členové spolku Kaputin vysvětlili, že chtěli činem upozornit na to, že Rusko lukrativní objekty využívá místo k diplomatickým účelům ke komerčním akcím nebo je pronajímá.