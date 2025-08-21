Iniciativa Kaputin vyvěsila v Praze transparent s Putinem, Babišem či Okamurou

Členové iniciativy Kaputin vyvěsili ve čtvrtek dopoledne z balkonu domu v ulici Milady Horákové na Letné v Praze několikametrový transparent s portréty ruského prezidenta Vladimira Putina a tří českých politiků: Andreje Babiše (ANO), Tomia Okamury (SPD) a Kateřiny Konečné (KSČM)

Transparent iniciativy Kaputin. | foto: ČTK

Vedoucí skupiny Otakar van Gemund řekl, že tyto tři strany chtějí zastavit prozápadní směřování ČR a že vyvěšením transparentu chce iniciativa přimět lidi volit v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny jiná politická uskupení.

Skupina má v plánu transparent vyvěšovat v průběhu dnešního dne na nejrůznějších místech Prahy. V dalších dnech se přesune do jiných měst, například do Brna, České Lípy či Českých Budějovic.

Portréty politiků na plachtě doprovází nápisy „Chceme u nás Rusko?“ a „Jděte k volbám.“ Transparent vyvěsili členové iniciativy zhruba v 10:30 hodin asi na deset minut. Poté jej svěsili a vydali se na další místo. Dopředu nechtěli prozradit, kde všude ho vyvěsí. „Půjde o místa v centru města i místa na jeho kraji,“ řekl Gemund.

Skupina chce touto iniciativou přimět lidi, aby šli volit. Lidé, kteří nechodí k volbám, jsou podle Gemunda potenciální voliči demokratických stran. „Jak to nyní vypadá v průzkumech veřejného mínění, mají velkou šanci vyhrát tři strany autoritářského typu, ANO, Stačilo! a SPD. Slíbili, že chystají Czexit, chtějí vystoupit z NATO, přerušit dodávky zbraní na Ukrajinu a chtějí zastavit prozápadní směřování této země. Nám se to zdá absurdní, šílené a nezodpovědné,“ pronesl Gemund.

Skupina Kaputin vystupuje proti ruské agresi na Ukrajině od počátku invaze. V minulosti například vyvěšením transparentu na domě na Žižkově, jenž patří rodině ruského zbrojaře, žádala zabavení domu. Na veřejnosti také opakovaně vystavila sochu představující Putina na zlatém záchodě.

