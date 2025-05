O tom, že Fifinka ve výběhu chybí, se dozvěděl chovatel v pondělí ráno, když šel kapybary nakrmit. K misce s jídlem přiběhl pouze sameček Vilda, uvedl web CNN Prima NEWS.

Majitel i chovatelé okamžitě zahájili pátrací akci. Majitel se nejprve domníval, že kapybara skutečně utekla, skupina tak prohledala celý areál a o zmizení Fifinky informovala sousedy.

Po neúspěšném hledání si majitel začal připouštět, že by mohlo jít o únos. Nejenže Fifinka neměla kudy utéct, ale na kraji pozemku se nachází mezera v plotu. Má tam vzniknout okrasná zahrada pro návštěvníky. Právě tudy se podle majitele zloději k výběhu mohli dostat.

Protože výběh není kamerově monitorován, majitel začal žádat o pomoc veřejnost, na Facebooku zoopark zveřejnil fotky zvířete. „Fifinka se zatím nenašla, přidáváme fotky, kde je vidět jizva na zadečku, podle ní ji všichni poznáme...“ uvedl.

Jizva na zadečku je čerstvá a zahojila se teprve před týdnem. Zmizelé kapybaří samičce je osm měsíců a váží 25 až 30 kilogramů. „Kdyby o ní někdo věděl, viděl ji nebo zahlédl, budeme vděční,“ řekl serveru CNN Prima NEWS Moravec.

Podle něj by Fifinka sama jen tak s někým neodešla. Zloděj by ji musel uspat nebo uložit do přepravky či pytle.

Kapybary stojí kolem 70 tisíc korun. Pro majitele je ale cena Fifinky nevyčíslitelná. „Samozřejmě, škodu na tom zvířeti nelze finančně přesně vyčíslit, protože k němu mám citový vztah. Přivezl jsem si ji jako mládě, odchoval ji na lahvi,“ uvedl pro server.

Chovatelé a majitel nejsou jediní, kdo v návrat samičky stále doufají. Její partner Vilda ji ve výběhu stále hledá.

Family park Česká skalice se veřejnosti otevřel v roce 2023. V té době tam žilo 51 druhů zvířat.