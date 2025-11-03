Duka je opět v nemocnici. Doma strávil jen několik dní

Ještě o víkendu si Duka volal s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, který mu popřál brzké uzdravení, jak oznámil Zemanův spolupracovník Luboš Procházka.
Od nedělního večera je už ale opět v nemocnici, jak informují Katolické noviny. „Když člověk jde do nemocnice jen na nějaké vyšetření, je to něco jiného, než když tam skutečně musí zůstat, protože se nemůže vrátit domů a je nutná okamžitá operace. To jsou chvíle, kdy se do jisté míry dotýkáte dna a kladete si otázky,“ řekl Duka v rozhovoru.
V říjnu Duka podstoupil v Ústřední vojenské nemocnici akutní operaci a byl propuštěn až po několika týdnech. „Byly chvíle, kdy jsem si myslel, že se spolu rozloučíme, ale díky Bohu, díky lékařům a díky vám pokračujeme na společné pouti s nadějí směrem k Horizontu, kterým je Ježíš Kristus - Bůh z Boha, Světlo ze světla,“ napsal Duka na sociální síti X po svém propuštění.
Kardinálu Dukovi je 82 let. V roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, než ho roku 2022 ve funkci vystřídal Jan Graubner.