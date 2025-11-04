Kardinál Duka se dočká mimořádné pocty. Spočine u králů a císařů

  16:34
Odhaduje se, že ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě bylo pohřbeno za dlouhá staletí tři tisíce osob. Od císařů, králů, biskupů, přes šlechtice po obyčejné mnichy, jeptišky nebo měšťany z Hradčan. Od Josefínských reforem si ale tohle privilegium udržel jediný. Pražský arcibiskup. Mezi své zemřelé předchůdce na svatovojtěšském stolci zde bude uložen i zesnulý kardinál Dominik Duka.

Pohřební mše se bude konat 15. listopadu v 11 hodin v katedrále sv. Víta v Praze, po ní bude následovat i pohřeb. Mši bude pravděpodobně sloužit Dukův nástupce, arcibiskup Jan Graubner.

Kardinál Dominik Duka (uprostřed) světí zrekonstruovanou baziliku svatého Václava ve Staré Boleslavi. (28. září 2021)
Kardinál Dominik Duka hovoří při bohoslužbě ve zrekonstruované bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi. (28. září 2021)
V Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha probíhá intonování píšťal. (16.10.2025)
V Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha probíhá intonování píšťal. (16.10.2025)
43 fotografií

„Zesnulý bude v očekávání Vzkříšení mrtvých uložen v hrobce arcibiskupů v kapli sv. Víta ve svatovítské katedrále,“ potvrdilo pražské arcibiskupství.

Pohřbu se zúčastní jak zástupci státu, tak představitelé katolické církve z Česka i ze zahraničí, včetně papežského nuncia. Přijdou i tisíce věřících.

Být pohřben v katedrále je mimořádná pocta, které se za posledních desetiletí dostalo opravdu jen arcibiskupům. Na jaře v roce 2017 byl v katedrále pohřben Dukův předchůdce na arcibiskupském stolci, kardinál Miloslav Vlk. Spočinul v prostoru chrámové kaple zvané Nová arcibiskupská, která byla vybudována až s dostavbou katedrály před zhruba sto lety.

V této kapli už odpočívali jeho předchůdci, František Kordač (+1934), jeho nástupce Karel Kašpar (+1941) a František Tomášek, pohřbený v katedrále v roce 1992.

V roce 2018, byl v katedrále, v sarkofágu v nedaleké kapli svaté Anežky České, uloženy i ostatky kardinála Josefa Berana. Ten byl komunisty vyhnán do exilu a zemřel v roce 1969 v Římě, kde spočívaly v papežské hrobce v bazilice svatého Petra. V souladu s jeho posledním přáním byly v roce 2018 převezeny jeho ostatky do katedrály.

V minulosti byli arcibiskupové v katedrále pohřbíváni na různých místech, třeba arcibiskupové 18. století jsou pohřbeni před hlavním oltářem, jejich následovníci z 19. století v tzv. staré arcibiskupské kapli.

Poslední pohřbenou v katedrále, kromě katolických prelátů, je pravděpodobně arcivévodkyně Marie Amálie. Dcera Marie Terezie, která se provdala za parmského vévodu, žila a zemřela v roce 1804 v Praze.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.