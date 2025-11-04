Pohřební mše se bude konat 15. listopadu v 11 hodin v katedrále sv. Víta v Praze, po ní bude následovat i pohřeb. Mši bude pravděpodobně sloužit Dukův nástupce, arcibiskup Jan Graubner.
„Zesnulý bude v očekávání Vzkříšení mrtvých uložen v hrobce arcibiskupů v kapli sv. Víta ve svatovítské katedrále,“ potvrdilo pražské arcibiskupství.
Pohřbu se zúčastní jak zástupci státu, tak představitelé katolické církve z Česka i ze zahraničí, včetně papežského nuncia. Přijdou i tisíce věřících.
Být pohřben v katedrále je mimořádná pocta, které se za posledních desetiletí dostalo opravdu jen arcibiskupům. Na jaře v roce 2017 byl v katedrále pohřben Dukův předchůdce na arcibiskupském stolci, kardinál Miloslav Vlk. Spočinul v prostoru chrámové kaple zvané Nová arcibiskupská, která byla vybudována až s dostavbou katedrály před zhruba sto lety.
V této kapli už odpočívali jeho předchůdci, František Kordač (+1934), jeho nástupce Karel Kašpar (+1941) a František Tomášek, pohřbený v katedrále v roce 1992.
V roce 2018, byl v katedrále, v sarkofágu v nedaleké kapli svaté Anežky České, uloženy i ostatky kardinála Josefa Berana. Ten byl komunisty vyhnán do exilu a zemřel v roce 1969 v Římě, kde spočívaly v papežské hrobce v bazilice svatého Petra. V souladu s jeho posledním přáním byly v roce 2018 převezeny jeho ostatky do katedrály.
V minulosti byli arcibiskupové v katedrále pohřbíváni na různých místech, třeba arcibiskupové 18. století jsou pohřbeni před hlavním oltářem, jejich následovníci z 19. století v tzv. staré arcibiskupské kapli.
Poslední pohřbenou v katedrále, kromě katolických prelátů, je pravděpodobně arcivévodkyně Marie Amálie. Dcera Marie Terezie, která se provdala za parmského vévodu, žila a zemřela v roce 1804 v Praze.