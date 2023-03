Vláda přišla s dalším nápadem, jak přiškrtit výdaje státu: uvažuje o obnovení takzvané karenční doby. To je třídenní lhůta, během níž zaměstnavatelé neplatí lidem žádnou náhradu mzdy v nemoci. Důvod, proč o tom kabinet Petra Fialy uvažuje, je jednoduchý: o částku, kterou takto firmy uspoří, by jim mohl zvýšit pojistné. Do státní kasy by tak přitekly čtyři miliardy korun navíc.

