Karel Diviš chce žádat o stejný prostor ve veřejnoprávních médiích

„Veřejnoprávní média mají ze zákona povinnost poskytnout všem prezidentským kandidátům stejný prostor, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit. Vzhledem k pochybení ministerstva vnitra tomu tak směrem ke mne od 25. 11. do 13. 12. nebylo a v kampani to velice chybí. Stále je tu ale prostor to férově napravit,“ uvedl Karel Diviš.

Připomněl, že soukromá média takovou povinnost nemají. „Věřím ale u nich v novinářskou etiku a v to, že dostanu dodatečně adekvátní prostor i u nich,“ doufá Diviš.

Karla Diviše ministerstvo vnitro do voleb původně nepustilo, protože po kontrole podpisů klesl pod hranici 50 tisíc občanských podporovatelů.

Výpočty a rozhodnutí ministerstva vnitra zpochybňoval a obrátil se na Nejvyšší správní soud. Ten v úterý rozhodnutí ministerstva zrušil a Diviše vrátil do boje o Hrad.