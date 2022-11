Outsider Diviš ohlásil 60 tisíc podpisů, posbíral je na běžeckých akcích

K podání kandidatury je potřeba deset podpisů senátorů, 20 poslanců nebo 50 tisíc občanů. Diviš překročil hranici 60 tisíc podpisů a sběr pokračoval i v posledních dnech, takže přesné číslo bude znát až v úterý, kdy archy odevzdá na vnitru. Většinu podpory získal na nejrůznějších sportovních kláních, zejména běžeckých akcích.

„Jsem rád, že jsme to dokázali,“ uvedl. Nyní chce pokračovat v kontaktní kampani bez tlaku na sbírání podpisů.

Zakladatel a šéf technologické firmy IDC-softwarehouse Diviš oznámil svůj úmysl ucházet se o prezidentský post oficiálně v polovině ledna jako jeden z prvních kandidátů. Průzkumy mu nedávají sebemenší šanci ani na postup do druhého kola, takže patří mezi outsidery prezidentské volby.

V posledních měsících před volbou chce mimo jiné posílit svou prezentaci na sociálních sítích. „Dneškem to teprve začíná, jsem rád, že jsme z kvalifikace postoupili do základní skupiny,“ uvedl.

Karel Diviš @KarelDivis ❗️ Skvělá zpráva - MÁME TO ✅️



Získal jsem potřebný počet podpisů pro kandidaturu na prezidenta ČR oblíbit odpovědět

Šestačtyřicetiletý Diviš řekl, že se rozhodl ucházet o Pražský hrad, protože by si Česko zasloužilo mladšího, normálního a civilního prezidenta, který nebude spjatý s politickými stranami a nemá za sebou jinou politickou funkci. „Chtěl bych dobře reprezentovat naši zemi a především se zastat českých lidí,“ uvedl. Česko je podle něj zacyklené, každá vláda slibuje přibližně totéž, ale málo udělá.

Jako prezident by chtěl aktivně komunikovat s vládou a dát věci do pohybu. Usilovat by chtěl především o posílení obranyschopnosti země prostřednictvím budování chytré armády, do které řadí například kyberobranu, bezpilotní systémy a lepší protiraketovou obranu. Za další klíčová témata považuje zlepšení českého školství a zkrácení vzdáleností a rozdílů mezi regiony.

Přihlášku do prezidentských voleb do pátku podalo podle Hany Malé z ministerstva vnitra 12 kandidátů. Jedna z dříve podaných kandidátních listin byla stažena, poznamenala. Malá již dříve uvedla, že část přihlášek zjevně nesplní předepsané náležitosti.

Ze známých kandidátů se do voleb přihlásili senátor Pavel Fischer, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer, někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová.

V pátek ráno na ministerstvu vnitra podal svou kandidaturu opřenou o 56 poslanců ANO předseda tohoto opozičního hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš. V nejbližší době by měli přihlášku do voleb podat také generál Petr Pavel nebo podnikatel Karel Janeček.