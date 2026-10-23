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Přijel i Karel Habsburský. Ve svatém Vítu zazněla císařská hymna a připomínali se čeští králové

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Na čestném místě v katedrále usedl při mši Karel Habsburský s manželkou...

Na čestném místě v katedrále usedl při mši Karel Habsburský s manželkou Christiane. Za ním je mramorový náhrobek císaře Ferdinanda I. a Anny Jagellonské. (22. 10. 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se včera připomínalo zvolení Ferdinanda I. Habsburského českým králem. Mši sloužil arcibiskup Stanislav Přibyl. Katedrálu zaplnili zástupci duchovenstva, rytířských řadů, starých českých a moravských rodů, spolků, ale i potomci Habsburků. Na čestném místě před královským mauzoleem, kde je Ferdinand I. spolu s královnou Annou Jagellonskou pohřben, usedl Karel Habsburský, současná hlava rodu s manželkou Christian.

„Tehdy před pěti sty lety se měnila Evropa a mění se i nyní, je důležité zachovávat její duchovní hodnoty,“ řekl na závěr Karel Habsburský a poděkoval všem přítomným. Na závěr bohoslužby zazněla česká středověká hymna, svatováclavský chorál a stará císařská hymna, píseň Zachovej nám Hospodine.

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