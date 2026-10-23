Přijel i Karel Habsburský. Ve svatém Vítu zazněla císařská hymna a připomínali se čeští králové

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se včera připomínalo zvolení Ferdinanda I. Habsburského českým králem. Mši sloužil arcibiskup Stanislav Přibyl. Katedrálu zaplnili zástupci duchovenstva, rytířských řadů, starých českých a moravských rodů, spolků, ale i potomci Habsburků. Na čestném místě před královským mauzoleem, kde je Ferdinand I. spolu s královnou Annou Jagellonskou pohřben, usedl Karel Habsburský, současná hlava rodu s manželkou Christian.
„Tehdy před pěti sty lety se měnila Evropa a mění se i nyní, je důležité zachovávat její duchovní hodnoty,“ řekl na závěr Karel Habsburský a poděkoval všem přítomným. Na závěr bohoslužby zazněla česká středověká hymna, svatováclavský chorál a stará císařská hymna, píseň Zachovej nám Hospodine.