Lipavský se chytá stébla. ODS je pro nás neakceptovatelná, řekl Havlíček

„ODS je pro nás v současné době neakceptovatelnou stranou, to říkám na rovinu. Nedovedu si představit, že by se přizpůsobili našemu programu. Zvyšují daně, dělají tady nový socialismus,“ uvedl Havlíček.

„Markéta Pekarová Adamová dokonce řekla, že SPOLU jsou připraveni dát to dohromady s Piráty. S extremistickými piráty, s touto kolektivistickou partou, kterou vyobcovali. Co tím vlastně říkají? Že je jim to úplně jedno,“ kritizoval Havlíček některé členy SPOLU. Konkrétně i ministra zahraniční Jana Lipavského, který ve vládě zůstal. „Lipavský se chystá stébla,“ dodal místopředseda hnutí ANO.

Petr Fiala už v září po konci Ivana Bartoše na postu ministra avizoval, že „Piráty z vlády nikdo nevyhání.“ Nakonec zůstal pouze zmiňovaný Lipavský, který odešel od Pirátů a i nadále se rozhodl vykonávat funkci šéfa diplomacie.

V pořadu K Věci se tak Havlíček vyjádřil i k nepovedené digitalizaci stavebního řízení. „My bychom nikdy nespustili něco navzdory všem varováním, jako to udělali oni,“ čílil se Havlíček. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přesto již v září zmiňovala, že ministra Bartoše upozorňovali na problémy ještě před spuštěním digitalizovaného stavebního řízení.

„Pokud by (Bartoš) neprokázal funkčnost systému do 14 dní, okamžitě bych na to sestavil tým. A v ten stejný den by Bartoš skončil. Fiala ho měl odvolat už dřív. A ne až v situaci, kdy to bylo nevyhnutelné – byl v tom až po uši, brčko kouká ven a sedí na něm modrý pták. Pětikoalice projekt protěžovala navzdory všemu. Hrála svoji politickou hru,“ dodal Havlíček.

Havlíček situaci kritizoval již dříve. Na začátku října přirovnal situaci k seriálu Čtyři z tanku a pes, kdy psa utratili a snědli. „Sledujeme smutnou grotesku. To bylo samé: Petře sem, Ivane tam, lichotky. Ivan to celé zdigitalizuje a vytáhne nás z hospodářské šlamastiky, Petr na to dohlédne. Petr Ivana blbě popraví, když se nepovede jeden z nejdůležitějších projektů,“ vyjádřil se Havlíček.