Havlíček odlétá na misi do USA. Bude jednat s Trumpovými ministry i ve SpaceX

První dva dny stráví delegace ve Washingtonu. Tam se uskuteční jednání s Trumpovými ministry, kde se budou řešit hospodářská a energetická témata. Sejít by se Havlíček měl s ministrem obchodu Howardem Lutnickem, energetiky Chrisem Wrightem a financí Scottem Bessentem.
Následně se i s podnikateli přesune do texaského Austinu, kde se Česko v rámci světoznámého festivalu South by Southwest prezentuje vlastním pavilonem inovací a samostatným Českým domem.
„Zahajujeme novou éru prezentace Česka. Nechceme být zemí minulosti, ale budoucnosti. Budeme nás představovat jako zemi inovací, startupů, univerzit a výzkumu. Vše v dikci nové hospodářské strategie. A kde jinde začít než v USA,“ řekl iDNES.cz Havlíček k cestě.
Rýsuje se spolupráce s Texasem
V Texasu má Havlíček v plánu jednání s republikánským guvernérem Gregem Abbottem. S druhým nejlidnatějším státem USA by tam česká vláda ráda uzavřela dohodu o spolupráci.
„Připravujeme historicky první deklaraci o spolupráci mezi Českem a americkým státem – a tím bude Texas. Pro mě je to nástroj, jak byznysu pomoci otevřít dveře na jeden z nejdynamičtějších trhů v USA. Texas je technologická i průmyslová velmoc. Pokud chceme, aby české firmy rostly globálně, musíme být tam, kde vznikají příležitosti,“ vysvětluje Havlíček.
Dohoda má posílit spolupráci v oblasti pokročilé výroby, energetické transformace, biotechnologií či chemického průmyslu. Pomoci má také v rámci spolupráce mezi českými a texaskými univerzitami.
U výrobce F-35
V Texasu má ale také jednat se zástupci firmy jednoho z nejbohatších lidí planety Elona Muska SpaceX, která staví kosmické rakety, vozí astronauty NASA na oběžnou dráhu a provozuje satelitní internetovou síť Starlink.
V plánu má i cestu do Forth Wort u Dallasu, kde sídlí výrobce armádních letadel Lockheed Martin, který má Česku do roku 2034 dodat 24 letounů F-35. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění jejich životního cyklu má stát do USA poslat celkem 106 miliard korun.
Havlíčka na misi doprovází šedesát startupů, technologických firem, investorů a regionálních inovačních center. Do USA míří například firmy vyvíjející software pro stavebnictví, pracující v oblasti umělé inteligence, poskytující cloudová a datová řešení a další. Cílem podnikatelské části mise je získání nových kontaktů a posílit postavení českých firem na americkém trhu.
V rámci festivalu se také v centru Austinu otevře Český dům. „Nabídne dvoudenní program zaměřený na startupy a inovace – pitchování českých firem, debaty o AI, obraně, deeptechu, kritických surovinách i o vstupu na americký trh. Součástí bude také networking s investory a korporacemi i prezentace regionálních inovačních center,“ vysvětlila mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.
Do Česka by se měl Havlíček s delegací vrátit v neděli.