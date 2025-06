Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) pro demisi vlády nevidí důvod, podle něj se jedná o předvolební tah opozice. Věří, že bývalý ministr spravedlnosti jednal v dobré víře. „Všechny nelegální peníze nakonec stejně končí ve státním rozpočtu,“ uvedl. „Kdyby se to stalo mě, tak bych zjišťoval, jak ty peníze byly získány. Pokud by to bylo takhle kontroverzní, nechal bych zřejmě o rozhodnutí hlasovat vládu,“ dodal Skopeček.

„Pokud jako ministerstvo přijímáte miliardový dar od někoho, kdo byl ve vězení za zpronevěru, musíte nést následky,“ řekl Havlíček. Předpokládá, že o tom premiér Petr Fiala (ODS) i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) věděli. „Sám pan Blažek tvrdil, že měl zelenou,“ uvedl.

S jeho výroky souhlasil i předseda poslaneckého klubu Radim Fiala (SPD).“Právo a spravedlnost se u této vlády měří Dozimetrem. Ta vlády už pro nikoho nemůže být důvěryhodná a měla by skončit,“ řekl politik. Přiznal, že s Blažkem před jeho rezignací mluvil. „Podle mě si vůbec nepřipouštěl závažnost problému,“ dodal Fiala.

„Tato vláda už by neměla přijímat žádná rozhodnutí. Může už jen kontrolovat, zda je na chodbách zhasnuto a zda je vynesené smetí,“ dodal stínový ministr průmysl a obchodu hnutí ANO. Podle něj ze sebe kabinet v kauze udělal jen „užitečného idiota“.

Fiala v pátek řekl, že další postup po rezignaci Blažka oznámí začátkem příštího týdne. Uvedl, že v hlavě už má kandidáta. Podle Skopečka záleží jen na premiérovi, koho do uvolněné funkce ministra spravedlnosti obsadí. „Vzhledem k profesní kompetenci je možnou kandidátkou i Eva Decroix (ODS),“ připustil.

Babiš bude kandidovat nehledě na rozsudek

Srovnávat aktuální kauzu s kauzou s Čapí hnízdo, ve které je obžalovaný předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně za ANO Jana Nagyová, podle Havlíčka nelze. „To je něco úplně jiného. Je to osmnáct let stará kauza, tehdy Babiš ani nebyl v politice, navíc byl už dvakrát zproštěn vinny,“ řekl.

Závěrečné návrhy státního zástupce a obhájců i rozhodnutí soudu zazní na konci června, tedy ještě před volbami. Podle Havlíčka však bude bývalý premiér kandidovat, ať bude rozsudek jakýkoliv. Skopeček na to řekl, že hnutí ANO měří dvojím metrem.

O kauze bitcoinů darovaných resortu spravedlnosti bude mimořádně jednat Sněmovna příští čtvrtek na žádost opozičního hnutí ANO.

Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval online tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Ministerstvu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Pokud by se podle Blažka prokázalo, že i zbývající bitcoiny pocházely z trestné činnosti, stát by je zkonfiskoval. Věcí se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu.