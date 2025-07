Česko zaslalo Evropské komisi požadavky na změnu obchodování s emisními povolenkami s označením ETS2 v dopravě a vytápění budov. Dokument podepsalo dalších 17 států Evropské unie.

Státy žádají kromě jiného pravidelné zveřejňování informací o tempu zavádění obnovitelných zdrojů nebo nastavení mechanismu, který by omezil výkyvy cen povolenek.

Obchodování s emisními povolenkami (EU-ETS2) se vztahuje pouze na fosilní zdroje – tedy benzín, naftu, plyn či uhlí. Nevztahuje se na dřevo, pelety, biopaliva atd. Účelem emisního povolování tak není pouze snižování emisí, ale zejména snižování závislosti na dovozu fosilních paliv.

„Nechceme, abychom umírali na rakovinu. Musíme to ale udělat tak, aby to bylo pro lidi a naší ekonomiku rozumné,“ řekl Jurečka. Podle něj by dopady mohly být v řádu sto korun. „Za naší koalici mohu říct, že by v roce 2027 rozhodně nepřišlo rapidní zdražení,“ dodal.

S tím Havlíček nesouhlasí. Ten tvrdí, že by lidem výdaje stouply o tisíce až desetitisíce za rok. „Jestli za to budeme zodpovídat, tak to nepřijmeme. Musíme se postavit Evropské unii,“ řekl Havlíček.

V současnosti v EU již funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého (CO2), případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.