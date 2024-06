Nechceme lynčovat, ale vysvětlit se to musí, řekl Havlíček k střelbě na fakultě

Místopředseda Poslanecké sněmovny a premiér stínové vlády Havlíček tvrdí, že před samotnou střelbou na fakultě došlo „k celé řadě pochybení“. Jako příklad uvedl, že střelec byl v hlavní budově výrazně dřív, než policie nejprve uváděla.

Mluvil také o další nejasnosti – kamerových záznamech. Policie si stojí za tím, že si je zpětně pustit nemohla, fakulta nicméně uvádí pravý opak. Také se ukázalo, že ač bylo na vrátnici policejní hlídce doporučeno, aby prošla při pátrání po podezřelém dům odshora dolů, vyšla nanejvýš jen do druhého patra a pak odešla.

„Nechceme a nikdy jsme nechtěli nikoho lynčovat. Nezpochybňovali jsme ten vlastní zákrok, který proběhl. Chtěli jsme, aby se vyšetřilo vše, co bylo předtím. Je třeba, aby se lidem na tyto otázky odpovědělo. Aby se jasně ukázalo, kdo nese odpovědnost za to, kde se případně selhalo,“ řekl Havlíček. Policie by se podle něj mohla z chyb do budoucna poučit.

Havlíček zdůraznil, že „nechápe, že se vláda brání vyšetřovací komisi“. Jak občané, tak pozůstalí mají na vysvětlení právo, podotkl.

Následně začal srovnávat situaci s vyšetřováním úhynu ryb v řece Bečvě. Moderátorka ho upozornila, že odbíhá od tématu.

Havlíček však trval na tom, že srovnávat rozdílná vyšetřování je relevantní. V případě otravy Bečvy se totiž „komise dělaly okamžitě a vyšetřovalo se minutu pro minutě“.

ANO kvůli zřízení parlamentní vyšetřovací komise ke střelbě uspořádalo mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, jejíž uskutečnění pětikoalice vyhověla. Pro zřízení vyšetřovací komise jsou však z vládních stran zatím pouze Piráti.