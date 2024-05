Psycholog: Vrah z fakulty se vymyká. Při střelbě musel být mimo realitu, možná šlo o studenou psychopatii

Lidovky.cz: Co vás napadlo, když jste se doslechl, že vrah David K. byl pacientem psychiatra, ale netrpěl duševní chorobou, což předběžně potvrdil psychologický posudek?

Faktem je, že když jsem byl dotazován po střelbě na fakultě, co si myslím o pachateli, řekl jsem, že jsem přesvědčen, že ten člověk asi netrpěl duševní chorobou nebo poruchou. V takovém případě by se nedostal na filozofickou fakultu a nezískal oprávnění vlastnit střelnou zbraň. Jinou věcí by bylo, pokud by u něj choroba nebo porucha propukla či se rozvinula později.

Po zveřejnění různých skutečností však o psychickém zdraví Davida K. pochybuji. Nicméně ne každý člověk, který jde za psychiatrem, musí trpět duševní chorobou nebo poruchou. Rád bych zdůraznil, že choroba a porucha jsou odborné pojmy, které určí lékař tím, že pacientovi stanoví diagnózu. Můžete chodit k psychiatrovi, např. protože trpíte nespavostí v důsledku přetažení v práci, ale to ještě nemusí být choroba, porucha. Poruchou či chorobou se takový stav může stát, až když dosáhne určité intenzity.

Lidovky.cz: Kdo stanovuje diagnózu pacienta?

Diagnózu u nás stanovuje zásadně lékař. Psychologovi to nepřísluší. Zaráží mě proto, že skutečnost, že pachatel z filozofické fakulty netrpěl poruchou, stanovila soudní psycholožka.

Lidovky.cz: Těžko lze pochopit, že masovou vraždu, a to včetně dětí, spáchá duševně zdravý člověk. Co se u něj stane, že sáhne po tak bezprecedentním násilí?