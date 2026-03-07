Zemřel profesor právních dějin Karel Malý, bývalý rektor Univerzity Karlovy

Zemřel profesor právních dějin a druhý porevoluční rektor Univerzity Karlovy Karel Malý. Bylo mu 95 let. Na svém webu o tom informovala Právnická fakulta UK. Malý se věnoval především vývoji trestního práva v období stavovského státu. Po pádu komunistického režimu se podílel na vzniku České konference rektorů a vysokoškolského zákona. Byl členem dozorčí rady společnosti MAFRA.

Zemřel profesor právních dějin a druhý porevoluční rektor Univerzity Karlovy Karel Malý. | foto: Profimedia.cz

Malý se narodil 26. října 1930 v Mnichově Hradišti. Právnickou fakultu absolvoval v roce 1950, jako pedagog na ní začal působit o čtyři roky později na katedře dějin státu a práva. Byl autorem či spoluautorem řady odborných studií, monografií a učebnic.

Ve vedení Univerzity Karlovy byl Malý od roku 1990 prorektorem a následně v letech 1994 až 2000 rektorem. Jeho předchůdcem byl Radim Palouš, nástupcem Ivan Wilhelm. „V této době se (Malý) významně podílel na stabilizaci a modernizaci univerzity v podmínkách transformující se společnosti. Prosazoval posilování akademické samosprávy, důraz na kvalitu vědecké a pedagogické práce a rozvoj mezinárodních kontaktů,“ uvedla právnická fakulta. Malý je podle ní spjatý také s restitucemi univerzitního majetku.

V letech 1997 až 2013 byl Malý členem dozorčí rady společnosti MAFRA.

Malý je držitelem medaile prvního stupně ministra školství, v roce 1997 byl vyznamenán zlatou medailí za zásluhy o Rakouskou republiku. Čestné doktoráty práv dostal na na Trinity College v Dublinu a na Komenského univerzitě v Bratislavě. V roce 1999 papež propůjčil Malému vyznamenání za zásluhy o víru a církev.

