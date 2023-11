Rozloučení se Schwarzenbergem: jedná se o pražské katedrále. Půjde o státní pohřeb?

Pokud by se rodina rozhodla pro větší rozloučení v Česku, pak by to podle Prinze bylo s největší pravděpodobnostní ve svatovítské katedrále.

Na tomto místě měl mimo jiné před čtyřmi lety pohřeb také Karel Gott. Tehdy se rozezněl i zvon Zikmund, který zvoní jen při výjimečných příležitostech. Zda by zazněl i tentokrát, nechtěl Prinz předjímat. Lze ale očekávat, že v případě státního pohřbu či pohřbu se státními poctami, o němž se v souvislosti s rozloučením s Karlem Schwarzenbergem mluví, by tato pocta nechyběla. Přítomna by mohla být, stejně jako u Gotta, také hradní stráž, která rakev s ostatky slavného zpěváka z katedrály vynášela. Právě za zvuků zvonu Zikmund, největšího v zemi.

Státnímu pohřbu či pohřbu se státními poctami by dal zaručeně zelenou předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Záleží samozřejmě na rodině a její představě. Můj názor je, že k pohřbu Karla Schwarzenberga státní pocta patří,“ uvedl pro server Lidovky.cz. Redakce kontaktovala další ústavní činitele, podrobnosti však nikdo neprozradil. „Je to předčasné, vše záleží na rozhodnutí rodiny. To bude pan prezident plně respektovat,“ podotkl mluvčí prezidenta Vít Kolář.

Tyto okolnosti hrály roli například u zmíněného Gotta. Tehdejší premiér Andrej Babiš pro něj v roce 2019 navrhoval státní pohřeb, rodina ale tuto možnost odmítla a slavnému zpěvákovi byl vystrojen „pouze“ pohřeb se státními poctami.

Státní pohřeb je slavnostní akt, kterým stát vyjadřuje nejvyšší pocty při úmrtí mimořádně významné osobnosti. V minulosti si jej vysloužili například Karel IV., Ferdinand I. Dobrotivý, Alois Rašín, Karek Kramář, Tomáš Garrigue Masaryk, jeho syn Jan, Edvard Beneš, většina komunistických prezidentů, ale třeba i pro Václav Nosek či Vítězslav Nezval.

Zatím poslední státní pohřeb měl prezident Václav Havel. Zádušní mši v roce 2011 sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka. O státním pohřbu se mluvilo také v souvislosti s úmrtím předsedy Senátu Jaroslava Kubery, nakonec k tomuto kroku ale nedošlo.

O státním pohřbu obvykle rozhoduje parlament, vláda nebo nejvyšší ústavní činitelé. Samotnému obřadu zpravidla předchází veřejné vystavení rakve s čestnou stráží a smuteční průvod. Pohřeb obvykle doprovází vojenské pocty a další tradice z vojenského prostředí. Při příležitosti úmrtí tak významné osobnosti také bývá vyhlašován státní smutek.

Pohřeb se státními poctami měli v minulosti mimo jiné Jaroslav Seifert, Vladimír Menšík či Otakar Motejl. Mezi státní pocty například patří přítomnost hradní stráže, nechybí ani vlajka, možný je i projev významného politika či představitele státu. Zahrnovat může i minutu ticha, vystavení rakve v prostorách patřících státu či umístění kondolenčních listin. Nic z toho ale není povinné, opět vše záleží na rozhodnutí rodiny.