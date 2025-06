Trpkoš na síti X reagoval, že zakázky byly v naprostém pořádku a že se vyšetřování neobává. Kritiku znovu odmítl. Kvůli problémům s digitálním stavebním řízením premiér odvolal loni na podzim z funkce ministra pro místní rozvoj a někdejšího šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Vypomáhat s digitalizací pak začal IT tým resortu práce.

„Jde o zakázky za více než 300 milionů korun, které tento resort práce přidělil v učebnicovém střetu zájmů společnosti Tekies. Jedno z výběrových řízení na dodání technologického rozhraní pro digitalizaci stavebního řízení bylo dokonce prokazatelně zfalšováno,“ uvedli Piráti v tiskové zprávě. Trestní oznámení na Trpkoše podal jejich analytik Janusz Konieczny Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Piráti sdělili, že Trpkoše a IT architekta Pavla Vybírala přivedl do svého úřadu ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v roce 2022. Věnují se digitalizaci dávek a další agendy. Podle analytiků jsou oba spojeni s firmou Tekies. Vybíral ji zastupoval a byl veden i jako její majitel, Trpkoš s ní jednal při svém dřívějším působení jinde.

„Najednou po nástupu obou pánů na Jurečkovo ministerstvo začal do této společnosti proudit rekordní objem IT zakázek. Tato společnost vykazovala jen několik zaměstnanců a najednou téměř všechny její veřejné zakázky pocházely z ministerstva vedeného Marianem Jurečkou. Jednalo se o ukázkový střet zájmů,“ píšou Piráti.

Podle nich měli oba muži vliv i na zakázky ministerstva pro místní rozvoj poté, co se začali po odvolání šéfa Pirátů Ivana Bartoše z ministerské funkce věnovat také stavebnímu řízení. Podle pirátského analytického týmu „minimálně jednu zakázku Jurečkovo ministerstvo prokazatelně zfalšovalo“ a bez tendru a podpisu smlouvy určilo, že ji dokončí Tekies.

Výběrové řízení na technologické rozhraní digitálního stavebního řízení se dodatečně provedlo až čtyři měsíce po dodání, uvedli Piráti. Konieczny dodal, že zakázku dojednával a podepsal Trpkoš a za ministerstvo pro místní rozvoj jednal bez oprávnění Vybíral.

„Mohl být spáchán trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození finančních zájmů EU a další trestné činy,“ míní analytik. Podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka by se mělo zkoumat případné prodražení.

Trpkoš následně napsal, že ho požádala vláda, aby s digitalizací stavebního řízení pomohl. „Systém kolaboval a v zemi se zastavilo udělování žádostí o stavební povolení. Dělali jsme s celým týmem, co jsme mohli, firmy musely pracovat o víkendech a nakonec se podařilo celou situaci jakž takž zachránit. V soukromém sektoru by mi poděkovali i ti, co to nezvládli - Piráti,“ uvedl Trpkoš. Podezření odmítá.

Karel Trpkoš @KTrpkos Pobyt ve státní správě je jiny žánr. Byl jsem vládou požádán, abych pomohl zachránit DSŘ. Systém kolaboval a v zemi se zastavilo udělování žádostí o stavební povolení. Dělali jsme s celým týmem, co jsme mohli, firmy musely pracovat víkendy a nakonec se podařilo celou situaci jakž oblíbit odpovědět

„Samotného vyšetřování se nebojím. Zakázky na ministerstvu práce jsou zcela v pořádku,“ napsal šéf ministerské sekce IT. Stěžuje si na to, že Piráti o trestním oznámení informovali přes média.