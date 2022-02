Vrahů jsme se nebáli, říká potápěč, který z Orlíku vylovil první mrtvolu. Konflikt s Pražáky Devadesátky zkreslily

Lidovky.cz: V polovině července roku 1995 jste na dně přehrady objevil první sud, kde byla schovaná oběť orlických vrahů. Jak vzpomínáte na ten den? Co jste si pomyslel, když jste ho poprvé spatřil?

O tom se ve vodě nepřemýšlí, prostě jsem dělal svou práci. My jsme věděli, co hledáme. Dokud ale nebyl sud na hladině, nevěděli jsme, co v něm přesně je. Mohl to být sud se stavebním materiálem anebo s něčím podobným. Až nad hladinou je jistota.