Vémola míří do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Policie Vémolu zadržela v úterý, návrh na vzetí do vazby podal státní zástupce ve středu. Soud mu vyhověl. „Vazba byla uvalena z důvodu možného útěku, a to výhradně z důvodu, že klientovi hrozí vysoký trest. Podal jsem na místě stížnost,“ sdělil serveru Rampula. Stížnost chce podat i proti zahájení trestního stíhání.
Vémola ve čtvrtek vypovídal u soudu. „Klient odmítl, že by s tím měl cokoli společného, i to, co je mu kladeno za vinu. Vypadá to, že jde spíš jen o nějaké informace z doslechu,“ řekl Rampula.
„Klient je obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety, navíc v cizině, a za toto jednání je již příslušný pachatel odsouzen,“ sdělil ve středu ČTK Rampula. Uvedl, že nechápe, proč je Vémola s kauzou spojován. Důvody podle něj nejsou uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání.
Policisté podle Rampuly zadrželi Vémolu ve chvíli, kdy mířil do nemocnice na operaci čelisti, takže ho vystavili zdravotním komplikacím. „Klient má nadále bolesti v čelisti, v sanici, takže teď budeme řešit, jak to zvládne Vězeňská služba ČR. Jestli absolvuje operaci anebo ne, tam fakt hrozí kolaps,“ uvedl dnes Vémolův advokát.
Policie zasahovala ve Vémolově domě den před Vánocemi. Při zásahu si odvedla i samotného Vémolu, kterého stejně jako další dva zadržené muže obvinila z vážné trestné činnosti spojené s drogami.
„Byl obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, a to i podle odstavce, ve kterém je stíhán za spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,“ řekl již dříve zdroj iDNES.cz.
Vzetí do vazby navrhl státní zástupce ve středu odpoledne. Vémolovi i dalším dvěma obviněným hrozí až 18 let vězení.
Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová v úterý potvrdila, že policisté zadrželi nejprve dvě osoby v Praze, další poté ve Středočeském kraji. Jedním ze zadržených je podle zdroje iDNES.cz také Vémolův přítel Antonín Beck starší. Policie nyní trojici podezřívá z toho, že fungovali jako organizovaná skupina ve více státech.