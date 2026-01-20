Detaily případu kolem Vémoly. Padesát kilo kokainu v kamionu s hračkami

Karlos Vémola byl zadržen krátce před Vánocemi a obviněn z organizované drogové trestné činnosti. Nové detaily případu v úterý zveřejnila Národní protidrogová centrála (NPC).
„V dubnu v roce 2020 vyrazilo z České republiky nákladní vozidlo s přívěsem. Směřovalo do Nizozemska a dále do britského přístavu Dover, kde kontrola v kamionu s dětskými hračkami zajistila 50 kg kokainu ukrytého ve schránce za kabinou řidiče. Dovoz kokainu měl zajistit a koordinovat jeden z Čechů zadržených a obviněných koncem loňského roku v České republice,“ přiblížila mluvčí NPC Lucie Šmoldasová.
Na trestné činnosti měl podle ní spolupracovat s cizincem Chrisem M., kterého znal z prostředí bojových sportů. V květnu 2020 měla dle detektivů tatáž skupina podobným způsobem organizovat pašování dalších 37 kilogramů kokainu směřujících z Nizozemska do Velké Británie.
„O měsíc později Chrise M. zadržela a obvinila britská policie. Za obchodování s kokainem na objednávku zločineckých skupin a dovoz celkem 240 kilogramů této drogy byl odsouzen ke dvaceti letům vězení,“ doplnila Šmoldasová.
Role „organizátora“
Muž, který byl v České republice zadržen den před Vánocemi, měl mít v drogových obchodech roli organizátora. Kromě Vémoly byl zadržen také Antonín Bek – Vémolův přítel a vlivný člen pražské světské rodiny od kolotočů. Vémola dokonce jeho stejnojmenného syna připravoval coby amatérského zápasníka na boje právě v MMA.
Policie zmiňovanému organizátorovi klade za vinu neoprávněné přechovávání 34 kilogramů kokainu. S těmito drogami měli podle kriminalistů dále neoprávněně nakládat další obvinění, kteří kokain prodávali, nejčastěji po stovkách gramů. „Organizátor měl také připravovat dovoz kokainu do Ruska, kam prostřednictvím dalšího obviněného kurýra vyvezl 2 kilogramy této drogy,“ uvedla Šmoldasová.
Podle detektivů se organizátor podílel také na přípravě dovozu dalších nejméně 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky. Větší část tohoto množství měla být distribuována v zahraničí, menší díl v České republice. „Tento obchod však obvinění nedokončili,“ sdělila Šmoldasová.
Z pěti obviněných jsou aktuálně tři ve vazbě, dva, včetně známého zápasníka, soud propustil na kauci, a budou tedy vyšetřováni na svobodě. V případě pravomocného odsouzení hrozí některým z nich až 18 let vězení. Vémolu státní zástupkyně propustila z vazby v pondělí. Kauce dle serveru Novinky.cz činila 15 milionů korun.
„Já vás všechny strašně moc zdravím. Jsem strašně rád, že už jsem konečně doma,“ řekl Vémola ve videu na svém instagramovém účtu. Poděkoval svým fanouškům, partnerům a kamarádům. Ti ho podle jeho slov podporovali. „Věřili, že celá tahle situace je naprostej nesmysl. Vůbec nevím, jak jsem se do ní dostal,“ uvedl zápasník. „Určitě mám k tomu spoustu věcí, co říct. Teď jsem ale rád, že jsem konečně po měsíci doma,“ dodal. Více se zatím k obvinění nevyjádřil.
Policie Vémolu a další dva lidi zadržela loni v úterý 23. prosince, zároveň uskutečnila domovní prohlídku v jeho domě v Měchenicích v okrese Praha-západ. Návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby soud potvrdil o dva dny později. Rampula proti vazbě svého klienta podal na místě stížnost. V lednu policie v kauze obvinila další dva lidi.
Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který loni oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.
V tuzemsku se nejvíce proslavil v organizaci Oktagon, která se již vyjádřila k Vémolově propuštění na kauci. „Máme pochopitelně radost z Karlosova návratu. Jeden z jeho prvních telefonátů byl k nám do Oktagonu a Karel se ihned zajímal, jak si vedou Yaksha a Zvarci v přípravě na jejich zápas v Celebrity Series. Vyzvídal, kdy bude další natáčení a hned nám potvrdil, že na turnaji v Ostravě v sobotu 14. února se vrátí do komentátorského křesla,“ sdělil pro iDNES.cz šéf PR organizace Jan Vavřík.