Akademici prověří peníze pro rektorčina poradce. Inkasovala je jeho firma

Zakázku získala společnost Crowd Safety krátce po tragickém útoku z loňského prosince, při kterém bylo zastřeleno čtrnáct lidí.

„Předsednictvo Akademického senátu UK vzalo na vědomí informace, které vyšly najevo v návaznosti na zveřejnění článku v deníku MF DNES ze dne 25. října 2024. Předsednictvo se usneslo, že bude svoláno mimořádné zasedání pléna na pátek 8. listopadu s bodem programu – Vyhlášení mimořádné kontroly hospodaření,“ stojí v zápisu z mimořádného zasedání předsednictva senátu, které se uskutečnilo v úterý.

Šestnáct z celkem 69 akademiků, kteří zasedají v senátu, požaduje prošetření zakázky. Chtějí znát podrobné údaje o penězích, které univerzita vydala na bezpečnost. Rektorka Milena Králíčková minulý týden nicméně odmítla, že by její poradce Sláma byl ve střetu zájmů.

Podle ní pomohla Slámova společnost ve chvíli, kdy byla univerzita v těžké situaci. „Společnost Crowd Safety byla jako jediná z oslovených firem schopna v nejkratším možném termínu, během několika desítek hodin v období blížících se vánočních svátků, zajistit bezpečnostní služby v požadovaném rozsahu. V tu chvíli vnímala a stále vnímá univerzita rychlou pomoc společnosti Crowd Safety jako službu fakultě a univerzitě v kritických chvílích, kterými si od prosince 2023 univerzita procházela,“ napsala MF DNES rektorka Králíčková.

Velké firmy byly pomalejší

Univerzita dále tvrdí, že další dvě oslovené společnosti, včetně bezpečnostní agentury M2C s miliardovým obratem, nenabídly lepší služby než firma poradce Slámy. Přesné údaje o tom, kolik inkasovala, ale vedení univerzity neposkytlo.

V žádosti o informace redakci škola tvrdí, že zpracování odpovědi vyžaduje náročné vyhledávání, které podmiňuje zaplacením 21,5 tisíce korun. Na dotaz na cenu neodpověděl ani samotný Sláma.

Akademický senát dle svého jednacího řádu musí kontrolovat hospodaření univerzity. Pravidelně projednává výroční zprávy o hospodaření, má ekonomickou komisi, ale může také iniciovat zvláštní kontrolu. „Předsednictvem pověření členové senátu mají právo seznámit se se všemi skutečnostmi důležitými pro kontrolu,“ uvádí jednací řád.

Univerzita hospodaří s 15 miliardami korun ročně. Na příští rok se v rozpočtu ministerstva školství počítá s navýšením peněz na vysoké školy v Česku. Meziročně vzroste rozpočet o 13 procent. V roce 2025 by do veřejných vysokých škol mělo jít 35 miliard korun. Podle ministra školství Mikuláše Beka je to mimořádný meziroční nárůst.