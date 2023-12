Semestr nezrušíme, čeká nás ale dlouhé uzdravování, řekla rektorka Králíčková

Definitivní informace o organizaci akademického roku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy by měli zaměstnanci a studenti dostat nejpozději v pátek, řekla po jednání krizového štábu univerzity Králíčková. Krizový štáb zasedá od úterý kvůli útoku z minulého týdne, při němž student univerzity zabil v budově školy 14 lidí. Jednat bude i v pátek.

„K tématu přistupujeme maximálně citlivě a individualizovaně. Filozofická fakulta je veliká, máme stovky pedagogů a studentů a ve hře je spousta možností, zkrátka to chceme všechno dobře připravit,“ řekla pro iROZHLAS Králíčková a dodala, že zrušení celého semestru se neplánuje. „Spíše chceme studentům poskytnout co nejlepší zázemí pro dobrý start,“ prohlásila.

„Kompletní informace k tomu, jak to bude probíhat na filozofické fakultě, půjdou nejpozději zítra směrem k akademické obci filozofické fakulty. Na ostatních fakultách předpokládáme a věříme, že dodržíme původní harmonogram akademického roku, takže bude realizováno zkouškové období a letní semestr jako takový,“ řekla Králíčková. Ráno v České televizi naznačila, že zkoušky by mohli studenti FF UK skládat online, využít by mohli i jiné budovy univerzity.

S děkany se Králíčková ve čtvrtek shodla na tom, že proces uzdravování bude pro celou univerzitu dlouhodobější. „To budou týdny, možná měsíce, kdy musíme být navzájem k sobě citliví a vstřícní,“ uvedla rektorka.

Na čtvrtečním jednání řešila rektorka s děkany i bezpečnostní opatření. Ta se ale podle Králíčkové liší ve vztahu k tomu, o jakou fakultu či budovu jde. Jiná opatření podle ní budou mít novější budovy například se vstupem na karty, a jiná historické budovy v centru Prahy. „Nemohu říct nějaké plošné opatření, Univerzita Karlova má přes 190 budov,“ doplnila Králíčková.

Před budovu Karolina na Ovocném trhu už přes týden přicházejí lidé, aby uctili oběti tragické střelby z minulého čtvrtka. Na místě hoří tisíce svíček, prostranství před rektorátem je zaplněné. Lidé v minulých dnech přinesli i květiny či vzkazy pro oběti. Podle Králíčkové univerzita řeší i to, jak s pietním místem dále naložit, v ČT uvedla, že bude zachováno nejméně do prvních lednových dnů.