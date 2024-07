Mladistvým ve Varech nalili častěji, některým i opakovaně, zjistila inspekce

Údaje zatím nejsou souhrnné za celý festival a vycházejí pouze z první zveřejněné statistiky, ve které inspekce hotnotí kontroly provedené v odbobí od zahájení festivalu 28. června do středečního večera. V uvedených dnech inspektoři na festivalu uskutečnili celkem šest desítek kontrol. Nedostatky zjistili ve 34 případech, z toho prodej alkoholu osobám mladším osmnácti let řešili ve dvaceti z nich.

„Proti předchozím rokům tak letos nebylo nejčastějším zjištěným nedostatkem nedodržení deklarované míry či hmotnosti nebo špatné účtování,“ zhodnotil Jan Řezáč, ředitel regionálního inspektorátu ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Přesto i takové prohřešky inspektoři ve 12 případech zaznamenali. „Nejvyšší předražení nedodržením deklarované hmotnosti podaných pokrmů činilo 31,5 korun, respektive 75 korun naúčtováním couveru, který nebyl podán,“ upřesnil Řezáč. Ve dvou případech zároveň prodejci používali neověřená měřidla.

Figuranti v akci

Do kontrolních skupin ČOI se letos zapojili mladiství figuranti, kteří se v rámci kontrolních nákupů či konzumací objednávali alkoholické nápoje. Prakticky ve 40 procentech případů se jim to bez problémů podařilo. „Bezprostředně následoval zásah inspektorů, kteří vše sledovali a dokumentovali. Ve dvou případech byl prodej alkoholu osobě mladší 18 let zjištěn opakovaně,“ zdůraznil ředitel.

Ze zjištěných prohřešků inspektoři do správního řízení postoupili 27 případů. Prodávajícím v něm hrozí pokuta až jeden milion korun. Za zbylých sedm méně závažných nedostatků uložili na místě pokuty v celkové výši 25 tisíc korun včetně jednoho napomenutí.

Podle Řezáče je v porovnání s loňským ročníkem patrný značný nárůst případů se zjištěním nedostatků. V roce 2023 je inspektoři odhalili ve 44 procentech kontrol, letos to vychází už na 57 procent.

„Skutečně alarmující je zmíněné častější podávání alkoholu mladistvým,“ upozornil. I z toho důvodu letos inspektoři na rozdíl od předchozích let měli k dispozici dokonce dvě kontrolní skupiny mladistvých figurantů. „Dalším důvodem jsou i poznatky obcí a spotřebitelů, podle jejichž informací v poslední době roste počet takovýchto případů,“ doplnil Řezáč.