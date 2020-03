Karlovarský hejtman apeluje na vládu. Žádá uzavření hranic i pro pendlery

Karlovy Vary Karlovarský kraj požádal vládu, aby uzavřela hranice i pro takzvané pendlery, kteří dojíždí do Německa do zaměstnání. Důvodem je obava z rychlejšího šíření koronaviru. Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) se tak rozhodl i z důvodu apelu ze stran ředitelů nemocnic, lékařů, praktiků i občanů. Informoval o tom na oficiálním facebookovém profilu.

„Situace především v Německu není vůbec příznivá, opatření proti šíření nákazy COVID-19 v Německu nejsou adekvátní, a my si tak nemůžeme dovolit vystavovat naše občany, ať už ty, kteří v Německu pracují, tak i ostatní, kteří se s pracujícími v Německu následně setkávají, ohrožení zdraví. Máme tady případy zdravotních sester, jejichž manžel pracuje v Německu, a kdyby se nákaza takto rozšířila, může to samozřejmě znamenat problém i pro chod nemocnic,“ uvedl Kubis. Podobná opatření žádá hejtmanka Jihočeského kraje.

V Karlovarském kraji funguje celodenně hraniční přechod v Pomezí nad Ohří. Lidé, kteří jedou do práce do Německa, mohou využít i přechody ve Vojtanově a na Božím Daru, a to od 5.00 do 23.00.

V kraji bylo podle posledních údajů nakaženo 19 lidí. Z 19 pozitivně testovaných se v Česku nakazilo 12 lidí. Celkově podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví je v Česku už 572 nakažených. Například v příhraničním okrese Tirschenreuth je už podle okresního úřadu 47 potvrzených případů a platí tam zákaz vycházení. V celém Německu se podle statistiky Institutu Roberta Kocha RKI zatím nakazilo 10 999 lidí, 20 zemřelo.