Tramvaje v Praze srazily čtyřleté dítě i teenagerku

Autor:
  17:55
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na pražském Karlově náměstí tramvaj srazila čtyřletou dívku. (8. září 2026)

Na pražském Karlově náměstí tramvaj srazila čtyřletou dívku. (8. září 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Na pražském Karlově náměstí tramvaj srazila čtyřletou dívku. (8. září 2026)
Na pražském Karlově náměstí tramvaj srazila čtyřletou dívku. (8. září 2026)
Na pražském Karlově náměstí tramvaj srazila čtyřletou dívku. (8. září 2026)
Na pražském Karlově náměstí tramvaj srazila čtyřletou dívku. (8. září 2026)
10 fotografií
Na Karlově náměstí v centru Prahy dnes odpoledne srazila tramvaj čtyřletou dívku. Provoz v lokalitě byl zhruba půl hodiny oboustranně uzavřen. K podobné nehodě došlo také ve Švehlově ulici v Praze 15, kde se střetla tramvaj se sedmnáctiletým děvčetem. Obě sražené vyvázly se zraněním.

„V současné chvíli řešíme dvě dopravní nehody, obě dvě jsou závažné. Jedná se o dopravní nehody tramvají a chodců,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.

„V jednom případě se jedná o Karlovo náměstí, došlo ke střetu tramvaje a čtyřletého dítěte. Další dopravní nehoda je v ulici Švehlova, kde došlo ke střetu tramvaje a sedmnáctileté dívky,“ upřesnila.

V obou případech sražení lidé střet přežili. „Obě dívky jsou při vědomí, záchranná služba je odvezla do pražských nemocnic, mladší se středním poraněním hlavy,“ sdělila vedoucí zdravotnického operačního střediska pražské záchranky Jana Poštová.

V dotčených lokalitách byly spoje MHD zastaveny, případně jezdily odklonem.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.