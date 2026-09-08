Tramvaje v Praze srazily čtyřleté dítě i teenagerku

„V současné chvíli řešíme dvě dopravní nehody, obě dvě jsou závažné. Jedná se o dopravní nehody tramvají a chodců,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.
„V jednom případě se jedná o Karlovo náměstí, došlo ke střetu tramvaje a čtyřletého dítěte. Další dopravní nehoda je v ulici Švehlova, kde došlo ke střetu tramvaje a sedmnáctileté dívky,“ upřesnila.
V obou případech sražení lidé střet přežili. „Obě dívky jsou při vědomí, záchranná služba je odvezla do pražských nemocnic, mladší se středním poraněním hlavy,“ sdělila vedoucí zdravotnického operačního střediska pražské záchranky Jana Poštová.
V dotčených lokalitách byly spoje MHD zastaveny, případně jezdily odklonem.