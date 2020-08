Klíčovou křižovatku na pražském Karlově náměstí přejdou chodci po přechodu, desítky let museli podchodem

Praha Karlovo náměstí doplnily v rámci komplexních oprav nové přechody, které umožní snadnější a bezpečnější přesun chodců. Poprvé po desítkách let Pražané nebudou nuceni využívat místních podchodů a prostor se tak stal bezbariérovým.

V rámci rozsáhlých rekonstrukcí vznikly u křižovatky Karlova náměstí a Resslovy ulice ve směru od Tančícího domu nové přechody se semafory.

Komplikovaný úsek tak po desítkách let nebudou muset chodci překonávat podchody. „Tolik radosti a přitom jen trochu barvy. Přechody na Karláku už jsou tam, kde měly být dávno a kolegové z Technické správy komunikací budou mít do konce prázdnin hotovo,“ uvedl ve facebookovém příspěvku Institut plánování a rozvoje Prahy.

Právě tento krok je jedním z prvních znamení toho, že se na Karlově náměstí něco děje. S rekonstrukcí největšího českého náměstí začala Technická správa komunikací 18. července a trvat má zhruba dva roky. Křižovatkou a vytvořením bezpečného přechodu u ní dlouhodobé plány startují, dále se má přistoupit k opravám komunikace, stavbě chodníků, nových bezbariérových přechodů a signalizace včetně napojení na tramvajové zastávky.

A ohlasy Pražanů jsou většinou pozitivní. Kladnou odezvu má rekonstrukce především u chodců, jichž se netýkají uzavírky s rekonstrukcí spojené. „Jsem moc rád. Konečně. Jen jsem smutný, že jsme na to čekali do roku 2020, tedy 30 let po revoluci,“ píše k příspěvku jeden z uživatelů. Další se vyjadřuje takto: „Díky! Nebudu kecat, vždycky jsem tam chodil, jak jsem potřeboval (a nebyl jsem sám), ale bez toho přelézání zábradlí to bude mnohem pohodlnější a bezpečnější“.

Novým přechodům ale úplně nefandí řidiči. „Podchody v tomto případě ztratily význam. Další semafory naruší plynulost dopravy,“ oponuje jeden z nich. Bezbariérovost, kterou však přechody přináší, vítá valná většina diskutujících.

Podle vybraného návrhu zahrnuje rekonstrukce kompletní přestavbu náměstí i revitalizaci místního parku. „V první části se odstraní středové ostrůvky, kompletně se udělají chodníky, nové bezbarierové přechody, odvodnění a bude se dělat nová jednotná signalizace v celé křižovatce,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Revitalizace parku má vypuknout v roce 2023 a trvat má zhruba 6 let.

Ten bude kompletně přestavěn, včetně alejí i nových pěších tras vybudovaných tak, aby umožnily jednoduší průchod zejména od vstupů do metra k nemocnici či poliklinice. Asfaltové cesty nahradí dlážděné a v jižní části vznikne kavárna, dětské hřiště, které doplní květinové záhony.