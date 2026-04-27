Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Babiše doprovázejí také ministr průmyslu Karel Havlíček a podnikatelská delegace, z níž mnohé české firmy chtějí v této zakavkazské zemi investovat do dopravních nebo obranných projektů.
„Mluvili jsme spolu s Alijevem také o cestovním ruchu, protože Ázerbájdžánci a lidé ze střední Asie mají Karlovy Vary rádi,“ řekl Babiš. Dodal, že o věci jednal už v neděli s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kubisem.
Rozšíření letištní dráhy je podle ministra Havlíčka důležité, neboť napomůže rozhodování leteckých společností o zřízení přímých spojů z Baku i dalších destinací.
„Aby v Karlových Varech přistávala větší letadla, je potřeba větší letištní dráha,“ upřesnil Havlíček. Dodal, že se jedná o projekt, který zvládne zorganizovat kraj, vláda by mu s tím ale pomohla.
„Máme nějaký projekt, že bychom to dostali pod naše křídla,“ poznamenal premiér.
Nejvyhledávanější českou turistickou destinací byla v loňském roce Praha, a to u Čechů i u cizinců. Z krajů pak zahraniční turisté nejvíce cestovali do právě do Karlovarského a Jihomoravského kraje.
Karlovarské letiště v Olšových Vratech přitom loni zaznamenalo pokles v počtu odbavených letů; odbavilo 338 komerčních letů, což je pokles oproti roku 2024, kdy bylo odbaveno rekordních 585 letů.
Babiš ve středu ráno odlétá z Ázerbájdžánu do Kazachstánu, kde se ten samý den setká s předsedou vlády Olžasem Bektenovem. Návštěvu Střední Asie zakončí ve čtvrtek jednáním s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem.