Ve městě loupí maskovaní Ukrajinci, šíří se příspěvek. Policie fámu vyvrací

Policie odmítla informace, že by se v Karlových Varech zvýšila násilná kriminalita. Reaguje tak na příspěvky na sociálních sítích, které informují o loupežích maskovanou skupinou ukrajinsky mluvících lidí.
Karlovarská policie na síti X označila tyto příspěvky za nepravdivé a zdůraznila, že za poslední týdny žádnou loupež neeviduje a v porovnání s loňským rokem násilná trestná činnost v kraji dokonce klesá.

Policie cituje příspěvek na neuvedené sociální síti, v němž uživatel žáky a rodiče varuje před pohybem v centru Karlových Varů, kde údajně skupina maskovaných lidí přepadla kamaráda, vyhrožovala mu zbraní a chtěla po něm telefon a peněženku. Podle příspěvku policie o útocích ví a nejde o ojedinělý případ.

„Rozesíláním takových nepravdivých zpráv dochází akorát k zneklidňování veřejnosti a vzbuzování obav. V případě, že máte k jakékoli věci informace, oznamte je na linku 158 či na nejbližší policejní služebnu,“ uvedla policie na síti X.

V Karlovarském kraji policie v roce 2025 evidovala 4955 trestných činů, je to o jeden skutek méně než v předchozím roce. Policistům v kraji se ale i přes nenaplněné stavy podařilo zvýšit meziročně podíl objasněných činů na 53,1 procenta.

Zatímco u hospodářské nebo mravnostní kriminality případů přibylo, v jiných oblastech, například u násilné kriminality nebo vloupání, počet případů klesl.

