Karlovy Vary zvýší poplatek za vjezd do lázeňské zóny na 100 korun

Karlovy Vary Karlovy Vary zvýší od ledna poplatky za vjezd do lázeňské zóny z padesáti na 100 korun. Cílem je omezit vjezd aut do míst, která by se v příštím roce mohla dostat na seznam chráněných památek UNESCO.

Město, které s dalšími deseti lázeňskými městy Evropy usiluje o zápis na prestižní seznam, ale chystá i další opatření, řekl ČTK náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). Karlovy Vary zaspaly. Žily z podstaty lázeňského města „Hlavní a vlastně jediný důvod je, aby ten poplatek dostal zase funkci regulační. Dnes už 50 korun nebylo pro lidi překážkou, aby si kdo chtěl, kam chtěl zajel do lázeňském zóny. Proto jsme sáhli k tomuto, možná nepopulárnímu, ale nezbytnému kroku,“ uvedl Trtek. Ačkoli vjezd do lázeňské zóny je omezený poplatkem a do některých jeho částí je vjezd až na výjimky zcela zakázán, v centru, které má být klidným místem, je neustále plno aut. Navíc nemají kde zaparkovat, protože v lázeňském centru je naprostá většina míst rezervovaných. Kromě zdražení poplatku za vjezd do lázeňské zóny chce město na počátku roku instalovat i fyzické zábrany. Vysouvací sloupky na Zámeckém vrchu by měly zabránit vjezdu aut s výjimkou zásobování hotelů a záchranářů.